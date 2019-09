Združitev Volocopterja in Geelyja, da bi leteči avto čim prej poletel

Kitajski milijarder, ki ima v lasti tudi blagovno znamko Volvo, bo investiral v razvoj letečih avtomobilov. Njihov prvi cilje je, da bi v roku treh let na trg poslali leteče taksije, a boj bo hud, saj leteče avtomobile razvijajo tudi v ZDA in na Japonskem.

Geely je kitajsko podjetje s sedežem v Hangžou. Geely proizvaja avtomobile, motorna kolesa, batne motorje in transmisije. Geely je od leta 2010 tudi lastnik blagovne znamke Volvo, vendar samo avtomobilskega oddelka.

Podjetje Zhejiang Geely Holding Group kitajskega milijarderja Lija Šufuja bo investiralo v razvijalca letečih avtomobilov Volocopter Gmbh, saj se kitajski gigant širi na nova področja tehnologije, ki bi lahko na koncu izpodrinile tradicionalne avtomobile, poroča Bloomberg. Podjetje Geely, ki ima v lasti Volvo Cars in delež v podjetju Daimler, je vodilo krog naložb, v katerih je zbralo 50 milijonov evrov za pomoč VoloCityju, da bi v naslednjih treh letih dali na trg leteče taksije. Geely in Bruchsal, nemško podjetje Volocopter, sta se dogovorila, da bosta ustanovila skupno podjetje, ki bo načrtno pripeljalo avtomobile na Kitajsko. Volocopter se tudi pogovarja, da bo do konca leta zbral več sredstev. Naložba Geelyja prihaja v času, ko Kitajska poskuša zmanjšati število vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem in povečati število vozil na obnovljivo energijo, in išče načine, kako izboljšati zadušljiv zrak in zmanjšati odvisnost od tujih zalog nafte.

Volocopter FOTO: Shutterstock

Li širi svoj imperij izven avtomobilskih vrst tudi na območja od satelitov z nizko orbito do mikročipov. Njegova skupina je leta 2017 napovedala, da bo kupila ameriško družbo Terrafugia Inc., ki se trudi, da bi leteče avtomobile na trg pripeljala leta 2019. Geely je novembra tudi podpisal sporazum z državno kitajsko vesoljsko znanstveno in industrijsko agencijo za izgradnjo 'nadzvočnih vlakov' z uporabo domače tehnologije.

Volocopter je podjetje, specializirano za načrtovanje električnih večrotorskih helikopterjev, zasnovanih kot leteči taksiji.