Želela je 'pomladiti celice', a je pri le 27-ih po infuziji umrla

Elizabeth Baron je 19. julija obiskala Bereshit Lifestyle Center v newyorškem Bronxu. Po navedbah iz kazenske ovadbe ji je 55-letni ustanovitelj centra Luis Rojas Cabrera intravenozno apliciral NAD+. Baronova naj bi izgubila zavest takoj po začetku infuzije. Reševalci so jo prepeljali v bolnišnico NewYork-Presbyterian Allen, kjer so jo nekaj po 13. uri razglasili za mrtvo. Cabrera je policistom po navedbah preiskovalcev povedal, da je zdravnik v Dominikanski republiki, da pa v New Yorku nima veljavne zdravniške licence. Policija ga je aretirala, tožilstvo pa mu očita ogrožanje varnosti in nepooblaščeno opravljanje reguliranega poklica. Postopek zoper njega še ni končan in velja za nedolžnega, dokler mu krivda ni dokazana. Newyorški sodni izvedenci so na delu, preiskava mora med drugim razjasniti, kaj je pripravek dejansko vseboval, v kakšnem odmerku je bil uporabljen in ali je med postopkom prišlo do drugega akutnega zdravstvenega zapleta.

Lepota in mladost ostajata ideala. FOTO: Shutterstock

Molekula, brez katere celice ne morejo delovati

NAD+ oziroma nikotinamid adenin dinukleotid je koencim, ki je naravno prisoten v vseh človeških celicah. Sodeluje pri pretvarjanju hranil v energijo, pomemben pa je tudi za delovanje encimov, povezanih s popravljanjem DNK, celično presnovo in signaliziranjem. Ker se ravni NAD+ v nekaterih tkivih s staranjem spreminjajo oziroma zmanjšujejo, je molekula postala eno osrednjih področij raziskovanja staranja. Iz laboratorijev pa se je hitro preselila tudi v komercialne klinike dolgoživosti, kjer infuzije oglašujejo kot sredstvo proti utrujenosti, za boljšo zbranost, hitrejše okrevanje in celo pomlajevanje. Toda biološka pomembnost molekule še ni dokaz, da bo njeno dodajanje v žilo človeka pomladilo. Strokovnjak za dolgoživost Nils Behrens za Focus Online opozarja, da oglaševanje pogosto preskoči najpomembnejši korak: iz ugotovitve, da ima določena snov v telesu pomembno vlogo, neposredno sklepa, da bo njeno dodajanje izboljšalo zdravje ali podaljšalo življenje.

Raziskav je zelo malo

Raziskave neposrednega intravenskega dodajanja NAD+ ljudem so presenetljivo skromne. V pilotni raziskavi iz leta 2019 je infuzijo prejelo osem moških, trije pa fiziološko raztopino. Raziskovalci so spremljali predvsem gibanje NAD+ in njegovih presnovkov v krvi in urinu. Študija ni bila namenjena ugotavljanju, ali infuzija upočasni staranje, izboljša počutje ali podaljša življenje. Leta 2026 objavljena retrospektivna pilotna raziskava je zajela le šest ljudi, ki so prejeli infuzije NAD+. Vseh šest je med postopkom poročalo o zmernih do hudih težavah, med drugim o krčih v trebuhu, slabosti, bruhanju, pospešenem srčnem utripu, bolečini v grlu in pritisku v prsnem košu. Simptomi so po koncu infuzije izzveneli, resnih poznejših zapletov pa raziskovalci niso zabeležili. Avtorji so opozorili, da je bila raziskava majhna, ni imela placebo kontrolne skupine in je potekala v komercialnem okolju. Za oceno dolgoročne varnosti in učinkovitosti so zato potrebne večje, randomizirane in ustrezno nadzorovane klinične raziskave. Več raziskav pri ljudeh je bilo opravljenih s snovmi, iz katerih lahko telo NAD+ šele izdela, denimo z nikotinamid ribozidom oziroma NR in nikotinamid mononukleotidom oziroma NMN. Nekatere študije so pokazale, da lahko zvišajo določene laboratorijske vrednosti, vendar sprememba biomarkerja še ne pomeni nujno daljšega ali bolj zdravega življenja. V obsežnem ameriškem programu preizkušanja posegov proti staranju NR denimo ni podaljšal življenjske dobe genetsko raznolikih miši.

Strokovnjaki opozarjajo na relativno malo resnih testiranj. FOTO: Shutterstock

FDA opozarjala na kontaminirane pripravke

Tveganje pri infuzijah ni povezano le z učinkovino. Pomembni so tudi izvor in kakovost pripravka, pravilno odmerjanje, sterilnost, zdravstveno stanje človeka ter usposobljenost osebja za prepoznavanje in zdravljenje nenadne reakcije. Ameriška uprava za hrano in zdravila FDA je že leta 2024 opozorila, da so nekatere pripravljalnice za izdelavo intravenskih pripravkov uporabljale NAD+ prehranske oziroma živilske kakovosti. Takšna surovina brez ustrezne obdelave ni primerna za izdelavo sterilnih zdravil, saj je lahko onesnažena z mikroorganizmi ali bakterijskimi endotoksini. FDA je prejela poročila o hudih mrzlicah, tresenju, bruhanju in izčrpanosti po injiciranju pripravkov z NAD+, nekateri bolniki pa so potrebovali zdravniško pomoč. Januarja letos je FDA v opozorilnem pismu eni od ameriških pripravljalnic opisala primer treh bolnikov, ki so med prejemanjem iste serije pripravka z NAD+ razvili nizek krvni tlak, nenadzorovano tresenje, mrzlico in bolečine po telesu. Vsi so bili napoteni na urgenco. Laboratorijska analiza neodprte viale iz iste serije je pozneje pokazala močno povišano vsebnost bakterijskih endotoksinov. Ta dogodek ni povezan s smrtjo Baronove, kaže pa, zakaj sta pri pripravkih, ki se dovajajo neposredno v krvni obtok, nadzor kakovosti in sterilnost ključna.

Pripravek vstopa neposredno v krvni obtok, zato se lahko posledice napačnega odmerka, kontaminacije ali akutne preobčutljivostne oziroma srčno-žilne reakcije pojavijo hitro. FOTO: Shutterstock

Lep ambient ni nadomestilo za zdravstveni nadzor

Infuzija je medicinski poseg, tudi kadar poteka v prostoru, ki je bolj podoben razkošnemu wellnessu kot ambulanti. Pripravek vstopa neposredno v krvni obtok, zato se lahko posledice napačnega odmerka, kontaminacije ali akutne preobčutljivostne oziroma srčno-žilne reakcije pojavijo hitro. Pred takšnim posegom bi moral uporabnik preveriti, ali ima izvajalec veljavno dovoljenje, primerno izobrazbo, kdo je pripravek izdelal in nadzoroval, ali obstajajo kakovostne raziskave pri ljudeh prav za obljubljeni učinek ter kakšna oprema in usposobljeno osebje sta na voljo ob morebitnem zapletu. Najbolj preverjeni ukrepi za zdravo staranje pa medtem ostajajo precej manj spektakularni: redno gibanje, kakovostna prehrana, dovolj spanja, nekajenje ter pravočasno obvladovanje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Problem sicer ni v tem, da bi bila znanost o staranju izmišljena. Raziskovanje procesov staranja je resno in pomembno znanstveno področje. Raziskovalci preučujejo, zakaj se celice starajo, kako se spreminjajo presnova, imunski sistem in popravljanje DNK ter ali bi bilo mogoče podaljšati predvsem leta življenja brez bolezni. Iz teh raziskav prihajajo zanimivi kandidati, kot so NAD+, rapamicin, metformin, senolitiki in različni epigenetski pristopi. Vendar med obetavnim biološkim mehanizmom in dokazano učinkovitim zdravljenjem obstaja velikanska razlika. Ameriška uprava za hrano in zdravila FDA je januarja letos opozorila, da doslej še nobeno zdravilo ni dokazano upočasnilo ali obrnilo procesa staranja. Industrija dolgoživosti ta zamudni del razvoja pogosto preskoči. Njena marketinška logika je preprosta: če se določena molekula s staranjem zmanjšuje, jo je treba dodati; če se biomarker po posegu spremeni, je človek postal mlajši; če je neka snov podaljšala življenje miši, bi lahko enako naredila pri človeku. Toda vsak od teh sklepov zahteva ločen dokaz. To, da je neka molekula pomembna za delovanje celic, še ne pomeni, da bo njeno dodatno vbrizgavanje pomagalo zdravemu človeku. To, da se spremeni laboratorijska številka, ne pomeni nujno manj srčnih infarktov, manj raka, manj demence ali daljšega življenja. Prav v tej vrzeli med tem, kar je biološko mogoče, in tem, kar je klinično dokazano, je zrasel izjemno donosen trg.

Starost je lahko subjektivna? FOTO: Shutterstock

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