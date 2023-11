Zelena luč slovenski vesoljski strategiji: 'Lahko se kosamo z najboljšimi'

Prva slovensko vesoljsko strategijo 2030, ki jo je na dopisni seji sprejela vlada, določa usmeritve in aktivnosti za povečanje konkurenčnosti slovenske vesoljske industrije in vzpostavitev vodilne vloge na vesoljskih področjih, kjer se odlikujejo slovenski deležniki. "Vesoljski sektor in tehnologije, ki jih razvija, nudijo številne poslovne priložnosti, hkrati pa lahko pomembno prispevajo k digitalizaciji, zelenemu prehodu in doseganju dolgoročnih razvojnih in trajnostnih ciljev Slovenije in globalno. Strategija tako sledi razvojnim ciljem, zastavljenim v Strategiji razvoja Slovenije 2030," so pojasnili.

Ob sprejetju odločitve so sporočili, da se slovenski vesoljski ekosistem razvija zelo hitro, predvsem v specializiranih dejavnostih. Nekatera slovenska podjetja pa so v svojih nišah že dosegla svetovno prepoznavnost. Leta 2022 je bil tako pripravljen dokument Analiza in prihodnje pozicioniranje slovenskega vesoljskega ekosistema, ki je identificiral področja odličnosti slovenskega vesoljskega sektorja. Aktivnosti v podporo teh področij so podlaga za hitrejši razvoj sektorja.