Prihaja 'zeleni bitcoin', navdušenci kopičijo diske

Chia in podjetje, ki stoji za njo, Chia Network, sta že pritegnili veliko pozornosti vlagateljev. Po podatkih Crunchbasea se Chia Network ponaša s podporniki, kot so Andreessen Horowitz, Naval Ravikant in Cypherpunk Holdings.

Podjetje je pritegnilo tudi več podjetij za kripto rudarjenje, med njimi iMD Companies. "V projekt gremo povsem osredotočeni," je v nedavnem sporočilu za javnost dejal Rick Wilson, izvršni direktor iMD. "V skladu z našo obsežno raziskavo verjamemo, da je Chia tu, da ostane in bo uporabljena na svetovni finančni ravni. Verjamemo, da bo naša zgodnja odločitev dobra in bo Chia še povečala prihodke iMD,"je še dodal po poročanju Business Insiderja.

Podjetje Chia Network je 9. februarja objavilo osnovni poslovni dokument, v katerem je opisalo svojo novo kriptovaluto (XCH), 19. marca pa je uvedlo "nagrade za kmetovanje". Chia bo s transakcijami in trgovanjem začela 3. maja.

Model "dokazov za prostor in čas" je v središču koncepta. Ideja je, da bodo uporabniki, imenovani "kmetje", trde diske ali pogone SSD "zasejali" s programsko opremo, ki kriptografske številke uvrsti v posebne "parcele". Te "parcele" se nato dodelijo z bloki iz verige blokov na podlagi odstotka celotnega prostora, ki ga ima "kmet" v primerjavi s celotnim omrežjem. Nato strežnik VDF, znan kot "Timelord", verificira ta blok, omogoči verigi premik naprej in podeli XCH kmetu. Chia Network pravi, da bo sistem zagotavljal boljšo varnost kot Ethereum in zmanjšal stroške porabe energije, ki jih zahteva bitcoinov model "dokaz o delu".

Čeprav je torej bistvo ideje manjša poraba energije, pa metoda že ustvarja težave za dobavitelje trdih diskov in SSD-jev. Nedavno poročilo DigiTimesa je razkrilo, da je tajvanski proizvajalec Adata od začetka aprila zabeležil 500-odstotno povečanje naročil SSD. South China Morning Post pa je poročal, da so kitajske platforme za elektronsko trgovino, vključno z Alibabino Taobao in JD.com, že razprodale več modelov zmogljivih trdih diskov za podjetja. Analitiki tako menijo, da bi uspeh nove kriptovalute pomenil pritisk na proizvajalce in cene diskov.

V nasprotju s številnimi drugimi ponudniki kriptovalut ima Chia za seboj formalno podjetje, ki ga namerava vključiti tudi v javno ponudbo delnic, kar naj bi se zgodilo v roku 12 mesecev, obljubljajo tudi, da imajo vrsto predpisov, saj ocenjujejo, da nered v branži škoduje celotnemu sistemu.

Novost za ljubitelje kriptovalut prihaja v zanimivem času. Rudarjenje bitcoinov za posameznike postaja vse težje zaradi širitve javnih rudarskih podjetij, kot sta Riot Blockchain in Marathon Digital Holdings. Ta podjetja uporabljajo ASIC rudarje, ki imajo večjo računalniško moč, kot bi si jo lahko privoščil povprečni rudar doma. Zaradi tega domače rudarjenje bitcoinov za mnoge finančno ni več smiselno, zlasti če upoštevamo stroške energije. Pri Chia bi se to lahko spremenilo. Domači uporabniki bodo lahko tekmovali za zaslužek XCH tako, da bodo "posejali" svoje SSD-je ali trde diske in vsaj za zdaj bi pomanjkanje konkurence moralo omogočiti precej donosno izkušnjo, menijo navdušenci. Chia je tako zelo dostopna kriptovaluta in razvijalci pravijo, da je bila kot takšna namenoma zasnovana. Ali jo bodo navdušenci nad kriptovalutami tudi vzeli za svojo, pa naj bi bilo jasno že kmalu.