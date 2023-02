Zeleni komet ujet v objektiv slovenskih astronomov

Ker gre za enkratni dogodek v času naših življenj, komet se je med Zemljo in Sonce vrnil po 50.000 letih, po vsej verjetnosti pa tudi zadnjič, so zelenega svetlikavca z zanimanjem opazovali astronomi po vsem svetu, tudi slovenski. Astronomski observatorij Črni Vrh je fotografije delil tudi na spletu, posnela sta jih Herman Mikuž in Andrej Mohar. Prve slike kometa sta v objektiv ujela že novembra.

V noči na 1. februar pa je komet dosegel najbližjo točko z Zemljo, med našim planetom in zeleno žarečim vesoljskim objektom je bilo 'le' 42 milijonov kilometrov. Že od 17. januarja pa je bil na odprtem obzorju prisoten vso noč, a viden le s pomočjo teleskopa.

Komet z znanstvenim imenom C/2022 E3 (ZTF) so prvič opazili v kalifornijskem observatoriju Palomar prek programa Zwicky Transient Facility, s katerim kartirajo vesolje. Sestavljen je iz ledu in praha z zelenkasto avro, njegov premer pa je ocenjen na približno en kilometer. To pomeni, da je precej manjši od kometa Neowise, zadnjega kometa, vidnega s prostim očesom, ki je Zemljo preletel marca 2020, in Hale-Boppa, ki je leta 1997 preletel Zemljo in imel približno 60-kilometrski premer.