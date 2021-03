Želiš postati ESA astronavt?

Evropska vesoljska agencija je odprla razpis ESA astronavt 2021, saj potrebujejo nove sodelavce. Zainteresirani kandidati, ki morajo imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje, imajo za prijavo na voljo osem tednov. Ob enem si ESA želi vključiti v astronavtske odprave tudi invalide.

Evropska vesoljska agencija (ESA) je prijave začela zbirati danes, kar objavlja na svoji spletni strani. Prvič po letu 2008 iščejo nove astronavte, ki se bodo pridružili odkrivanju in raziskovanju, ki bo usmerjeno v dobrobit Zemlje.

icon-expand Povabilo k prijavi za ESA astronavte FOTO: esamultimedia.esa.int

Ekipa ESA potrebuje sodelavce z magistrsko ali višjo izobrazbo naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, matematičnih in računalniških smeri ter morajo imeti triletne ustrezne poklicne izkušnje. Kandidati morajo ob tem dokazati, da so postopno napredovali in pridobili odgovornost na delovnem mestu, navaja pogoje ESA na svoji spletni strani.

Človeški in robotski vesoljski poleti prispevajo h krožnemu gospodarstvu. ESINE raziskave in tehnološki razvoj izboljšujejo energetsko učinkovitost, avtomatizacijo, robotiko in umetno inteligenco, pa tudi bivanje, recikliranje, ravnanje z odpadki in procese ter tehnologijo aditivnih proizvodov. —ESA

Bodoči ESA astronavti morajo obvladati angleški jezik. Če znajo dodatnega, imajo prednost. Pomembno je, da imajo močno motivacijo in so se sposobni prilagoditi na neredni delovni čas, pogosta potovanja in dolgo odsotnost od doma, družine in pomanjkanje družabnega življenja. Znati morajo ostati mirni pod pritiskom in pripravljeni sodelovati v eksperimentih na področju znanosti o življenju. V vesolje tudi paraastronavti Poleg rekrutiranja novih članov med ESA astronavte, je agencija ESA objavila tudi razpis za študijo o paraastronavtih. Gre za prvi tovrsten projekt na svetu, ki bo gibalno oviranim osebam omogočal udeležbo v profesionalnih odpravah v vesolje. "Začeli bomo z določenimi vrstami invalidnosti, da bomo temeljito razumeli morebitne izzive povezane z varnostjo in delovanjem v vesolju. Nato bomo obseg gibalno oviranih razširil, saj jih želimo širše vključiti," pojasnjuje ESA na spletni strani. Izbrani kandidati bodo skupaj z agencijo ESA ocenili in optimizirali pogoje, ki bi ljudem s telesnimi motnjami omogočili, da delajo in živijo v vesolju. Psihološke in izobrazbene zahteve za te kandidate so enake kot za izbor ESA astronavtov. Fizične zahteve, ki jih mora izpolnjevati za paraastronavt projekt pa so: kandidat mora biti brez dela spodnjih okončin: brez ene ali dveh noge od gležnja navzdol ali brez ene ali dveh nog pod kolenom; ali mora imeti očitno razliko v dolžini nog; ali mora biti nizke rasti – nižji od 130 centimetrov, navaja pogoje ESA. Oba prosta delovna mesta sta odprta do 28. maja 2021, vse prijave pa je treba oddati prek spletnega mesta ESA Careers v teh osmih tednih. Po tem roku se začne šeststopenjski postopek izbire. Uspešni kandidati naj bi bili imenovani oktobra 2022.

icon-expand Vesoljska postaja FOTO: Shutterstock