Želite živeti na Luni? 'Vesolje kliče', a zgolj Američane

"Odprli smo prijave za vstop v Nasin korpus astronavtov, ki bodo raziskovali nizko Zemljino orbito, Luno in bolj oddaljeno vesolje," je ob videoposnetku na spletu zapisala vesoljska agencija Nasa. "Vesolje kliče - se boš javil?" pa prvo vprašanje gledalce nagovarja z zaslona.
V videoposnetku Nasini astronavti vabijo vse, ki se zanimajo za obisk vesolja, da se jim pridružijo. Od treninga, učenja, skupinskega dela in poleta - vse to izpostavljajo v kratkem videoposnetku. "Ko se po poletu vrneš na Zemljo, se zaveš, da si ravnokar doživel nekaj neverjetnega," je dejala ena od astronavtk.
Poudarili pa so tudi, da tipičnega astronavta ni. Vseeno pa poziv ni namenjen vsem. Prijavijo se namreč lahko le državljani ZDA, osebe z magistrsko izobrazbo s področja STEM (znanost/naravoslovje, tehnologija, inženirstvo, matematika), imeti morajo najmanj tri leta ustreznih poklicnih izkušenj itd.
Slovenija torej vsaj iz tega nabora verjetno še ne bo dobila svojega prvega astronavta v vesolju. Bodo pa imeli tisti, ki bodo izbrani, priložnost obiskati bližnje in bolj oddaljeno vesolje, poleteti na Luno ali pa na njej celo "živeti".
Predstavniki agencije so novico o prijavah sporočili minulo soboto med letalskim mitingom v Vesoljskem centru Kennedy, ki je bil namenjen promociji raziskovanja Lune ter napredka v letalstvu in tehnologiji, piše portal France 24.
Zadnji razpis za nove astronavte je Nasa objavila pred dvema letoma. Takrat se je prijavilo več kot 8000 kandidatov, med katerimi jih je bilo septembra 2025 deset izbranih v končni izbor.
Nasa zdaj sprejema prijave za novo skupino astronavtov, ki bodo pripomogli k razvoju programa Artemis. Trenutno ima namreč le 32 aktivnih astronavtov. "Dela je veliko več, kot imamo astronavtov," je za agencijo AP dejal Randy Bresnik, poveljnik odprave Artemis III.
Aprilski prelet Lune, ki ga je opravila posadka odprave Artemis II, je pomenil začetek vračanja človeštva na Luno. Nova generacija astronavtov se bo tako usposabljala prav za delovanje na Luninem površju, življenje in delo visoko nad Zemljo ter za naloge, ki bodo meje človeškega raziskovanja premaknile dlje, kot so bile kdajkoli prej, je Nasa zapisala v sporočilu za javnost na svoji spletni strani.
Kandidati za astronavte lahko svoje prijave oddajo vse do 3. decembra. Nasa pričakuje, da bo končni izbor opravila do konca leta 2027, usposabljanje novih kandidatov pa naj bi se začelo v začetku leta 2028. Takrat namerava agencija po več kot pol stoletja znova poslati astronavte na površje Lune.
Za poklic astronavta je sicer nujna potrpežljivost, poudarja Frank Rubio, član odprave Artemis III, ki je v vesolju neprekinjeno preživel 371 dni.
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