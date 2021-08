'Grozljivo in neverjetno': trenutek, ko želva ujame in poje ptico

Gre za "grozljiv in obenem neverjeten" trenutek, pravijo znanstveniki. Na otoku Frigate v Sejšelih so namreč prvič v zgodovini posneli orjaško želvo, kako je ulovila in pojedla mladiča ptice, ki je padel z gnezda – sicer počasni živali pa tako ni mogel uiti.

Študija počasnega lova je bila objavljena v Current Biology, vodil jo je profesor Justin Gerlach z univerze v Cambridgeu. "Vsi vedo oziroma vsi smo mislili, da vemo, da so želve rastlinojedci. Skorajda vsaka rastlinojeda žival bo pojedla nekaj mesa, če bo nanj naletela. Gre za 'zastonj' beljakovine, zakaj tega ne bi pojedli. A gre za prehranjevanje z nekaj mrhovine. Ne govorimo o lovu in ubijanju plena. Zato je to popolnoma nepričakovano." Dodaja, da želva na posnetku izgleda kot izkušeni lovec oziroma kot da ima z lovom že izkušnje, navaja AP. Poleg mrhovine se želve občasno prehranjujejo tudi z manjšimi kostmi ali lupinami polžev, s čimer naj bi pridobile kalcij.

Video je julija 2020 posnela okoljevarstvenica Anna Zora, ki je sicer na otoku z drugimi prostovoljci štela populacijo vrste morskih ptic na otoku. "Eden od fantov mi je rekel, da moramo rešiti ptico, a sem ga ustavila in ga vprašala. Če bi videl leva loviti gazelo, bi šel tudi njo rešiti?" je dejala za AP. "Gre za podoben primer. Narava je lahko kruta."

Otok Frigate je sicer v zasebni lasti, na njem pa v zadnjih letih cveti ekoturizem. Na njem živi okoli 3000 orjaških želv.