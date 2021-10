Zemlja 'izgublja' svoj sijaj: odboj sončne svetlobe se je močno zmanjšal

Pojav zemeljskega sijaja znanstveniki opazujejo že dve desetletji. Gre za svetlobo, ki jo Zemlja odbija na površino temne strani Lune, razlaga vesoljska agencija Nasa. Luna nato majhen del te svetlobe odbije nazaj na Zemljo. Količina sijaja se sicer od noči do noči in od sezone do sezone spreminja.

Podnebje in svetlobo povezuje eden izmed vsem poznanih vremenskih pojavov, to so oblaki. Znanstveniki se trudijo modelirati, kako se bodo oblaki odzvali na podnebne spremembe in kako bodo ti odzivi nato oblikovali podnebje v prihodnosti. Ob tem raziskovalci, ki stojijo za novo študijo, ugotavljajo, da je odsev odvisen od dinamike oblakov, ki se razprostirajo nad Tihim oceanom.

Prvih 17 let so bili podatki bolj ali manj enaki. Spremembe so bile tako neznatne, da so raziskovalci študijo skoraj prekinili. "Kljub temu smo se na koncu odločili, da je ne prekinemo, saj smo obljubili 20 let podatkov. To smo tudi izpeljali do konca in dobili nepričakovane podatke," je povedal raziskovalec na Tehnološkem inštitutu v New Jerseyju in vodilni avtor nove študije Philip Goode.

Zadnja tri leta so namreč raziskave pokazale, da se je Zemljin sijaj tako močno zmanjšal, da so raziskovalci posumili, da so njihovi podatki napačni. "Odbojnost se je opazno zmanjšala. Mislili smo, da smo naredili nekaj narobe, zaradi česar smo ugotovitve večkrat preverili. Izkazalo se je, da so podatki pravilni," je dejal Goode.