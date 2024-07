'Zemlja se kuha': 21. julij postal najbolj vroč dan v zgodovini

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

A direktor programa Copernicus Carlo Buontempo je napovedal, da bi lahko že v začetku tega tedna zasenčili novi nedeljski rekord. Svet je namreč še vedno v primežu vročinskih valov. Lani so rekord podirali štiri zaporedne dni, od 3. do 6. julija.

Nekateri znanstveniki ob tem menijo, da bi lahko letošnje leto podrlo še en lanski rekord ter postalo najtoplejše leto od začetka beleženja. Podnebne spremembe in vremenski pojav El Niño, ki se je zaključil aprila, so namreč močno dvignili letošnje temperature. "Zaradi porasta toplogrednih plinov v ozračju bomo v naslednjih nekaj mesecih, v naslednjih nekaj letih zagotovo videli nove rekorde," meni Buontempo.

Znanstveniki in okoljski protestniki že dolgo pozivajo svetovne voditelje in bogatejše države, naj postopno opustijo in prenehajo uporabljati fosilna goriva, da bi preprečili katastrofalne učinke podnebnih sprememb, vključno s povečanimi vročinskimi valovi.