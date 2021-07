Zemlji se približuje največji znani komet, najbližje nam bo čez 10 let

Astronomi so odkrili največji znani komet, ki je približno tisočkrat bolj masiven kot drugi. Meri med 100 do 200 kilometrov, soncu pa se bo najbolj približal leta 2031. Ta nenavadna priložnost za preučevanje prihajajočega kometa bo astronomom omogočila boljše razumevanje njegovega izvora in njegove sestave.

Komet Bernardinelli-Bernstein so poimenovali po priimkih dveh oseb, ki sta ga odkrili, - podiplomskemu študentu fizike in astronomije Univerze v Pensilvaniji Pedru Bernardinelliju in profesorju Garyju Bernsteinu. Našemu soncu se bo najbolj približal leta 2031, vendar pa bo tudi takrat za ogled tega vesoljskega pojava potreben velik teleskop, poroča CNN. Ogromen komet, znan tudi pod imenom C / 2014 UN271, prihaja z obrobja našega sončnega sistema, našemu soncu pa se približuje že milijone let. Je tudi najbolj oddaljeni komet, ki so ga odkrili med približevanjem, zaradi česar ga bodo znanstveniki v prihodnjih letih skrbno opazovali in preučevali.

icon-expand Komet C / 2014 UN271 nam bo najbližje leta 2031. FOTO: Dreamstime

Odkrili so ga med podatki, ki jih je v šestih letih zbrala kamera Dark Energy, ki se nahaja na štirimetrskem teleskopu Víctor M. Blanco v Medameriškem observatoriju Cerro Tololo v Čilu. Podatki, ki jih ta fotoaparat zbira, so vključeni v raziskavo The Dark Energy Survey, v kateri sodeluje več kot 400 znanstvenikov iz sedmih držav in 25 institucij. Kamera, znana tudi kot DECam, pomaga pri preslikavanju 300 milijonov galaksij, zajema pa tudi utrinke kometov in transneptunskih predmetov ali ledenih nebesnih teles, ki se zadržujejo na obrobju sončnega sistema, onkraj Neptunove orbite. Bernardinelli in Bernstein sta za identifikacijo teh objektov uporabila algoritme v Nacionalnem centru za superračunalniške aplikacije na Univerzi v Illinoisu v Urbana-Champaign. Na slikah predmeta, ki so ga posneli med leti 2014 in 2018, ni bilo videti kometa. Toda v zadnjih treh letih je predmetu zrasel tudi značilen rep, zaradi česar je uradno postal komet Bernardinelli-Bernstein. Opazovanja, ki so bila opravljena z mrežo teleskopov Observatorij Las Cumbres po vsem svetu, so nato pomagala potrditi status aktivnega kometa.

Potovanje kometa se je začelo več kot šest milijard kilometrov stran od sonca oz. 40 tisoč astronomskih enot. Razdalja med Zemljo in soncem je določena kot ena astronomska enota. Pluton je tako od sonca oddaljen 39 astronomskih enot.

Komet je prišel iz Oortovega oblaka predmetov, osamljene skupine ledenih predmetov, ki so oddaljeni bolj kot karkoli drugega v našem sončnem sistemu. Znanstveniki verjamejo, da prav od tod prihajajo kometi, vendar pa sicer v oblaku Oort niso nikoli tudi dejansko opazili predmetov. Oortov oblak se nahaja od 2000 do 100 tisoč astronomskih enot stran od sonca. Sčasoma bodo vesoljska plovila NASA, kot sta Voyager 1 in 2, pa tudi New Horizons dosegla tudi ta oblak, toda v tem času bodo njihovi viri energije že stoletja mrtvi. Komet Bernardinelli-Bernstein je trenutno oddaljen približno tri milijarde kilometrov - približno toliko, kot je od sonca oddaljen Uran. Leta 2031 pa bo oddaljen le malo več kot je od sonca oddaljen Saturn.