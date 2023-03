Zemljino orbito bo preletel asteroid, dovolj velik, da bi lahko uničil mesto

Asteroid, ki so ga imenovali 2023 DZ2, so odkrili pred mesecem dni. V soboto se bo Luni približal na razdaljo 515.000 kilometrov, nekaj ur pozneje pa bo preletel Zemljo. Sicer ni navadno, da se tako velik asteroid približa našemu planetu. Znanstveniki so njegov premer ocenili na velikost med 40 in 90 metrov. A ravno zaradi redkosti pojava je prelet asteroida dobra priložnost za znanstvenike, ki bodo na ta način lahko poglobili znanje o asteroidih.