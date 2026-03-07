Naslovnica
Znanost in tehnologija

Zgodovinski mejnik: jeklo slovenskega podjetja na poti v vesolje

07. 03. 2026 19.26

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Podjetje SIJ

Skupina SIJ je v rekordnih treh mesecih razvila visokotehnološki material za novo vesoljsko plovilo in bo za enega najzahtevnejših naročnikov na svetu dobavila kar 1100 ton jekla, ki bo že kmalu poletelo v vesolje. Z rezultati dosedanjega dela so presegli začetna pričakovanja in celo vplivali na tehnične izboljšave plovila. Je lahko prav ta vesoljski preboj nova priložnost za SIJ, ki se v zadnjem obdobju sooča s finančnimi izzivi?

Specialna jekla z visoko dodano vrednostjo je skupina SIJ doslej proizvajala že za letalsko in jedrsko industrijo, z najnovejšim projektom pa je vstopila še na trg vesoljske. "Do poletja imamo namen proizvesti 1000 ton takega specialnega jekla," pravi vodja projektne pisarne za raziskovalno-razvojne projekte Danijel Mitrović.

S pomočjo Naravoslovnotehniške fakultete in Inštituta za kovinske materiale in tehnologijo so samo v treh mesecih razvili in izdelali jeklo, ki bo že kmalu poletelo v vesolje. Pri tem pa so presegli celo lastna pričakovanja. "Proizvodnja jekel za vesoljske tehnologije predstavlja sam vrh te poti," pojasnjuje direktor proizvodnje Branko Polanc.

Mitrović pa dodaja: "Uspeli smo izboljšati mehanske lastnosti tega jekla, tako da smo s končnim kupcem tudi posodobili njihove materialne baze."

Jeklo slovenskega SIJ-a na poti v vesolje
Jeklo slovenskega SIJ-a na poti v vesolje
FOTO: POP TV

Zaradi pogodbenih obveznosti naročnika jekla za gradnjo vesoljskega plovila še ne razkrivajo. Zahtevna vesoljska proizvodnja pa sicer teče po ustaljeni strokovni poti.

'Vesoljska industrija je na neki vzletni točki'

Jeklo, ki so ga razvili, odlikujejo izjemne mehanske lastnosti, saj mora prenesti ekstremne temperaturne razlike - od silovite vročine motorjev do mraza zunaj zemeljske orbite. Po besedah vodje raziskav in razvoja Stanislava Jaklja se pri njih pregleda tudi mikrostruktura pri vsakem vzorcu.

Od ulivanja do pakiranja in odpreme prvega slovenskega jekla, ki bo potovalo v vesolje, traja približno 75 dni. "Vse poteka zelo časovno usklajeno in brez kompromisov na področju kakovosti. Samo jeklo se rodi pri približno 1600 stopinjah, to je postopek ulivanja, postopek valjanja pa poteka pri temperaturah 1200 stopinj," pove Polanc.

Podjetje SIJ
Podjetje SIJ
FOTO: POP TV

Pa bi lahko Slovensko industrijo jekla, ki se sooča s finančnimi težavami, v boljše čase popeljala prav vesoljska tehnologija? "Vesoljska industrija je nekje na neki vzletni točki. Ocenjuje se, da je nekaj takšnega, kot je bila letalska industrija po drugi svetovni vojni, tako da se nadejamo velikih priložnosti. Vrata v ta segment smo si s tem projektom na stežaj odprli," pravi Mitrović.

Solastnica skupine, ki je sicer v večinsko ruski lasti in zaposluje približno 3600 zaposlenih, je tudi Republika Slovenija. Kot je za časnik Delo razkril šef SDH Žiga Debeljak, bi država svoj delež prodala tistemu lastniku, ki bi bil pripravljen prevzeti celotno družbo.

Infiltrator
07. 03. 2026 21.47
Vse je kriva politika da je SIJ skoraj propadel!
Odgovori
+1
1 0
Count Koma
07. 03. 2026 21.45
Skrivnostni naročnik so Kitajci
Odgovori
0 0
Arguss
07. 03. 2026 21.26
Jelinčič ima na koncu le prav.Slovenijo Slovencem.Amen.
Odgovori
+2
2 0
kinimod
07. 03. 2026 21.15
A niso Rusi lastniki ?
Odgovori
+2
2 0
testosteron
07. 03. 2026 21.12
Bo država hitro prodala za SIJ - razprodali smo praktično vse kar smo imeli - če in ko bo prišlo do konkretne recesije in pomanjkanja nam bo trda predla,...
Odgovori
0 0
Panter 63
07. 03. 2026 21.37
Že prodano,gremo naprej.
Odgovori
+1
1 0
Hani Vajk
07. 03. 2026 21.39
Večinsko Rusko že od 2007. Slovenci le podrepniki.
Odgovori
+2
2 0
Arguss
07. 03. 2026 21.11
Milan je vse preštel .Dobro nam gre v državi.
Odgovori
+1
1 0
An?o
07. 03. 2026 21.10
Acroni??
Odgovori
0 0
13klu?
07. 03. 2026 21.07
Še ostali delež ki ga ima država v podjetju bi radi prodali rusom
Odgovori
+1
1 0
2mt8
07. 03. 2026 21.05
Ampak SIJ ste podali Rusom. Upam, da naročnik ni iz Amerike ker bo vse razpadlo.
Odgovori
+3
3 0
Arguss
07. 03. 2026 20.56
Po Hofer ceni.So zmetal več al mn dobre dobavitelje .Naša ljubezen desetletna z Hoferjem se je končala.Ljudi ni izbira podn.Eurospinu se lahko smeji .Je dober in se ne gre po eurospin ceni.
Odgovori
+1
2 1
boslo
07. 03. 2026 20.51
Aha, zdaj razumem Goloba, ko je govoril, da bomo delali v vesolju...
Odgovori
-1
0 1
jedupančpil
07. 03. 2026 20.48
super, drzavna pomoc deluje :))) pa bo spet draginja
Odgovori
-2
0 2
Sandokkan
07. 03. 2026 20.42
Sij že zdavnaj ni več slovensko podjetje!!!!
Odgovori
+9
9 0
M_teoretik
07. 03. 2026 20.48
A družina Šešok ni slovenska!?
Odgovori
-4
1 5
M_teoretik
07. 03. 2026 20.55
Spodaj me je ChapGPT nalagov, tako, da drži tvoja trditev. Še dobro da včas vprašam še DeepSeek!?
Odgovori
-2
1 3
UnknownIdentity
07. 03. 2026 21.01
kaj pa je sploh se “slovensko” pri nam? saj so vlade vse razprodal. In bogi ljudje se naprej taksne vlade podpirajo SDS,Svoboda itd.
Odgovori
+5
5 0
Sandokkan
07. 03. 2026 21.03
Deepserk je najslabši. Po mojih izkušnjah. Najboljse odgovore mi da vedno Gemini
Odgovori
+0
1 1
clox
07. 03. 2026 20.40
Kako gre težko z jezika Acroni... in Jesenice. SIJ in Ljubljana in uspeh gre bolj skupaj a ne Špelca!!!
Odgovori
+3
3 0
clox
07. 03. 2026 20.46
Pa Ravne jim tudi ne gre z jezika, se opravičujem Korošcem
Odgovori
+3
3 0
kekec154
07. 03. 2026 20.37
SpaceX-ov Spaceship je najverjetneje edina raketa narejena iz jekla in SpaceX edino podjetje, ki bi potrebovalo tako količino jekla.
Odgovori
+4
4 0
krutz
07. 03. 2026 20.34
1100ton naredi ena izmena...
Odgovori
+0
2 2
macolagobec
07. 03. 2026 20.36
Sam tale bo precej draga šarža.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
