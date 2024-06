Zgodovinski polet v vesolje, v kapsuli znova astronavtka slovenskih korenin

Na krovu sta dva člana posadke: Butch Wilmore in pilotka Sunita Williams . Oba veljata za izkušena astronavta Nase, saj je Wilmore v vesolju preživel 167 dni, Williamsova pa že 332. Na tokratno misija sta se pripravljala pet let.

Motorje rakete so zagnali ob 10.52 po lokalnem času na ploščadi Cape Canaveral na Floridi. Starliner pa bo na ISS ponesel še dobrih 344 kilogramov tovora, od črpalk za vodo, hrano, obleke, medicinske pripomočke, orodje in fotografsko opremo.

Williamosova, ki ima indijske in slovenske korenine, je Slovenijo obiskala že trikrat. Nazadnje leta 2013, ko ji je takratni predsednik države Borut Pahor podelil medaljo za zasluge za prispevek k uveljavljanju naravoslovnih in tehničnih znanosti in predvsem njihovi promociji med mlajšimi rodovi Slovencev.

Izstrelitev dvakrat prestavljena

Izstrelitev je sicer eden od zadnjih korakov v prizadevanju Nase, da bi v svojem programu poletov v vesolje tesneje sodelovala z zasebnim sektorjem, kar predstavlja novo prelomnico v vesoljskih odpravah.

Če bo misija dokončno uspela, bo to obliž na zadnje mesece dodobra načet ugled ameriškega Boeinga, katerega letala so po več incidentih trenutno pod drobnogledom.

V vesolje bi se sicer astronavta morala odpraviti že 6. maja. Ko sta že bila na krovu, so na enem od ventilov rakete, ki kapsulo ponese v orbito, zaznali okvaro. Napako so nato odpravili, vendar je bil tudi drugi poskus izstrelitve v soboto odpovedan manj kot štiri minute pred rokom zaradi težav z računalnikom, ki avtonomno upravljajo zadnji del izstrelitve. Tretji, današnji poskus, je potekal brezhibno in brez prekinite, zato se je izstrelitev zgodila pravočasno, poročajo ameriški mediji.

Sam razvoj in gradnja Starlinerja sicer zamujata več let, saj sta tako Boeing kot Nasa na projektu delala veliko dlje, kot je bilo predvideno. New York Times poroča, da bodo zamuda in nepričakovani stroški Boeing stali več kot 1,4 milijarde dolarjev (1,2 milijarde evrov).

Nasa računa na uspeh Starlinerja, s katerim želi prevažati posadke na ISS. To od leta 2020 za Američane opravlja zasebno podjetje Elona Muska SpaceX, ki je nadomestilo prevoze z ruskimi raketami po upokojitvi raketoplanov. Musk je misiji preko omrežja X že zaželel veliko sreče.