Zgodovinski posnetek uspešnega poleta letečega avtomobila

Podjetje Alef je objavilo videoposnetek uspešnega testa letečega avtomobila, s čimer je ta postal prvi video v zgodovini, ki prikazuje navpični vzlet avtomobila. Medtem ko obstajajo prejšnji videoposnetki avtomobilov, ki vozijo in uporabljajo stezo za vzlet, in videoposnetki vzletanja letečih taksijev, je to prvi javno objavljen videoposnetek avtomobila, ki vozi in vzleta navpično.