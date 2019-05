Zgodovinski trenutek: dron prvič opravil prevoz človeškega organa

Inženirji ameriške univerze v Marylandu so poskrbeli za zgodovinski dogodek. Prvič so namreč za prevoz darovalčevega organa do bolnišnice uporabili dron. Strokovnjaki upajo, da bo tokratno pionirsko dejanje utrlo pot daljšim poletom z droni in pomagalo k razrešitvi varnostnih vprašanj glede tovrstnih načinov prevoza.

Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je bolniku, ki je čakal na transplantacijo organa, tega dostavil kar dron. Omenjena naprava, ki deluje brez prisotnosti človeške posadke, lahko samostojno vzdržuje in nadzira stanje organa ter ima vgrajen celo 'sistem padala' v primeru, če pride do okvare. Nov organ, ledvico, je prejela 44-letnica iz Baltimora, ki je več kot osem let čakala na presaditev."Vse skupaj je neverjetno. To ni bilo nekaj, na kar bi lahko pred leti sploh pomislili," je povedala. Celotna pot je lahko trajala le tri milje – navkljub kratki razdalji pa je bilo za zagotovitev varne dostave potrebne veliko tehnologije. Naprava, ki je bila izdelana posebej za to priložnost, ima vgrajene posebne kamere, sistem za sledenje organom in varnostne sisteme za let nad gosto poseljenimi območji. "Na eni strani je ob tem čutiti ogromen pritisk, še posebej ob zavedanju, da oseba čaka na nov organ, hkrati pa je tudi posebni privilegij biti del te odločilne misije," je za Skynews dejal Matthew Scassero, član posebne inženirske ekipe na univerzi v Marylandu, ki je sestavila dron. Leta 2018 je bilo treba zavreči več kot 2700 ledvic – te so se namreč razgradile, še preden so jih lahko presadili. Zato je zelo pomembna dimenzija časa. "Te organe bomo lahko odslej rešili, jih dobili hitreje ter dostavili bolnikom," je še povedal sogovornik. Po podatkih ameriške Združene mreže za izmenjavo organov je bilo v lanskem letu na čakalnih seznamih skoraj 114.000 ljudi. Skoraj štirje odstotki darovalčevih organov je do čakajočih prispelo z več kot dveurno zamudo, 1,5 odstotka organov pa sploh ni prispelo do načrtovanega cilja. Joseph Scalea, profesor za kirurgijo na medicinski fakulteti v Univerzi v Marylandu, sicer tudi eden od kirurgov, ki so opravili presaditev organa, pa je poudaril:"Mislim, da lahko na ta način pomagamo veliko ljudem. Čeprav je trajalo dolgo časa, je to prvi korak."