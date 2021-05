Starship končno uspešno prestal testni polet

Zadnja različica rakete Starship je preživela svojo izstrelitev in uspešno pristala, piše Guardian. Po štirih neuspešnih poskusih so končno zazvenele besede:"Starship je pristal."Tako je preživel šestminutni testni polet nad Mehiškim zalivom in pristal na tleh. Kot je razvidno s posnetka, je ob pristanku sicer rahlo zagorelo, a kot je pojasnil komentator, to ni nič neobičajnega.