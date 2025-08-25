Zgodovinski uspeh mladih astronomov: tri zlate, srebrna in bronasta medalja

Slovenska ekipa mladih astronomov je na 18. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Mumbaju dosegla zgodovinski uspeh. Dijaki so osvojili tri zlate, srebrno in bronasto medaljo. To je največji ekipni uspeh, odkar se Slovenija udeležuje tega mednarodnega tekmovanja.

Zmagovalna ekipa po podelitvi nagrad in priznanj na 18. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Mumbaju (Indija). Od leve proti desni: Aljaž Erman (zlata medalja), Primož Markovič (zlata medalja), Nika Videnšek Podgorelec (bronasta medalja), Žan Arsov (zlata medalja) in Žiga Vučajnk (srebrna medalja). FOTO: Dunja Fabjan icon-expand

Na 18. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike (MOAA) je ekipa slovenskih mladih astronomov zopet posegla po zgodovinskem dosežku. Aljaž Erman (Gimnazija Kranj), Žan Arsov in Primož Markovič (oba Gimnazija Bežigrad) so osvojili zlato medaljo. Žiga Vučajnk (I. Gimnazija v Celju) je prejel srebrno medaljo, Nika Videnšek Podgorelec (Gimnazija Bežigrad) pa bronasto. "S tem je slovenska ekipa dosegla rekordno število zlatih medalj in največji uspeh doslej," so veselo novico sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) Slovenije in Zavoda Cosmolab. Ekipo sta spremljala mentorja Dunja Fabjan in Vid Kavčič.

icon-expand FOTO: Dunja Fabjan

icon-expand FOTO: Dunja Fabjan

icon-expand FOTO: Dunja Fabjan



Nika Videnšek Podgorelec, prejemnica bronaste medalje

Na letošnji olimpijadi, ki je med 12. in 21. avgustom potekala v Mumbaju v Indiji, je sodelovalo 288 tekmovalk in tekmovalcev iz 64 držav, kar je največ doslej. Mladi so se pomerili v teoretičnih nalogah, obdelavi astronomskih podatkov ter v opazovalnem delu. Slednji se je letos delil na poznavanje neba z uporabo zvezdnih kart, opazovanje v planetariju (Nehru Planetarium v Mumbaju) in opazovanje s teleskopi. Zaradi same lokacije sredi mesta in vremenskih razmer so tekmovalci in tekmovalke ta del izvedli v večjem zaprtem prostoru, so pojasnili v DMFA.

Prihod slovenske ekipe na Zagrebško letališče. Od leve proti desni: Dunja Fabjan (vodja ekipe), Primož Markovič (zlata medalja), Nika Videnšek Podgorelec (bronasta medalja), Žan Arsov (zlata medalja), Aljaž Erman (zlata medalja), Žiga Vučajnk (srebrna medalja) in Vid Kavčič (vodja ekipe). FOTO: Dunja Fabjan icon-expand

Organizatorji pa so poskrbeli tudi za izlete v Mumbaju. Tekmovalci so si ogledali vrata Indije, planetarij Nehru in muzej CSMVS. Napovedani izlet do največjega indijskega radijskega teleskopa Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) v bližini mesta Pune pa je zaradi monsunskega deževja in poplav v Mumbaju in okolici žal odpadel.

"Tekmovalnemu delu olimpijade je sledil še ekipni del, ki je v prvi vrsti namenjen druženju in spoznavanju med sovrstniki. Dijakinje in dijaki so v mešanih skupinah z manjšimi radijskimi antenami opravili meritve plina v naši Galaksiji," razlagajo v društvu. Člane slovenske ekipe so izbrali v DMFA Slovenije v sodelovanju z Zavodom Cosmolab. Dijaki najprej tekmujejo na šolskem in državnem tekmovanju iz astronomije za Dominkova priznanja. Najboljše uvrščeni se udeležijo dodatnih priprav in izbirnega tekmovanja. "Ker so tudi na olimpijadi opazovalne veščine izjemnega pomena, tekmovalke in tekmovalci v okviru izbirnega postopka tekmujejo še na Messierjevem maratonu," pravijo. Izbrana ekipa se je v začetku julija udeležila srednjeevropske olimpijade iz astronomije in astrofizike, ki smo jo v letošnjem letu gostili na slovenskem Krasu.

Slovenska ekipa na otvoritvi Mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike, ki je od 12. do 21. avgusta potekala v mestu Mumbaj v Indiji. FOTO: Dunja Fabjan icon-expand