Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Zgodovinski uspeh mladih astronomov: tri zlate, srebrna in bronasta medalja

Ljubljana / Mumbaj, 25. 08. 2025 09.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
13

Slovenska ekipa mladih astronomov je na 18. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Mumbaju dosegla zgodovinski uspeh. Dijaki so osvojili tri zlate, srebrno in bronasto medaljo. To je največji ekipni uspeh, odkar se Slovenija udeležuje tega mednarodnega tekmovanja.

Zmagovalna ekipa po podelitvi nagrad in priznanj na 18. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Mumbaju (Indija). Od leve proti desni: Aljaž Erman (zlata medalja), Primož Markovič (zlata medalja), Nika Videnšek Podgorelec (bronasta medalja), Žan Arsov (zlata medalja) in Žiga Vučajnk (srebrna medalja).
Zmagovalna ekipa po podelitvi nagrad in priznanj na 18. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Mumbaju (Indija). Od leve proti desni: Aljaž Erman (zlata medalja), Primož Markovič (zlata medalja), Nika Videnšek Podgorelec (bronasta medalja), Žan Arsov (zlata medalja) in Žiga Vučajnk (srebrna medalja). FOTO: Dunja Fabjan

Na 18. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike (MOAA) je ekipa slovenskih mladih astronomov zopet posegla po zgodovinskem dosežku. Aljaž Erman (Gimnazija Kranj), Žan Arsov in Primož Markovič (oba Gimnazija Bežigrad) so osvojili zlato medaljo. Žiga Vučajnk (I. Gimnazija v Celju) je prejel srebrno medaljo, Nika Videnšek Podgorelec (Gimnazija Bežigrad) pa bronasto. "S tem je slovenska ekipa dosegla rekordno število zlatih medalj in največji uspeh doslej," so veselo novico sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) Slovenije in Zavoda Cosmolab. Ekipo sta spremljala mentorja Dunja Fabjan in Vid Kavčič.

Na letošnji olimpijadi, ki je med 12. in 21. avgustom potekala v Mumbaju v Indiji, je sodelovalo 288 tekmovalk in tekmovalcev iz 64 držav, kar je največ doslej. Mladi so se pomerili v teoretičnih nalogah, obdelavi astronomskih podatkov ter v opazovalnem delu. Slednji se je letos delil na poznavanje neba z uporabo zvezdnih kart, opazovanje v planetariju (Nehru Planetarium v Mumbaju) in opazovanje s teleskopi. Zaradi same lokacije sredi mesta in vremenskih razmer so tekmovalci in tekmovalke ta del izvedli v večjem zaprtem prostoru, so pojasnili v DMFA.

Prihod slovenske ekipe na Zagrebško letališče. Od leve proti desni: Dunja Fabjan (vodja ekipe), Primož Markovič (zlata medalja), Nika Videnšek Podgorelec (bronasta medalja), Žan Arsov (zlata medalja), Aljaž Erman (zlata medalja), Žiga Vučajnk (srebrna medalja) in Vid Kavčič (vodja ekipe).
Prihod slovenske ekipe na Zagrebško letališče. Od leve proti desni: Dunja Fabjan (vodja ekipe), Primož Markovič (zlata medalja), Nika Videnšek Podgorelec (bronasta medalja), Žan Arsov (zlata medalja), Aljaž Erman (zlata medalja), Žiga Vučajnk (srebrna medalja) in Vid Kavčič (vodja ekipe). FOTO: Dunja Fabjan
Organizatorji pa so poskrbeli tudi za izlete v Mumbaju. Tekmovalci so si ogledali vrata Indije, planetarij Nehru in muzej CSMVS. Napovedani izlet do največjega indijskega radijskega teleskopa Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) v bližini mesta Pune pa je zaradi monsunskega deževja in poplav v Mumbaju in okolici žal odpadel.

"Tekmovalnemu delu olimpijade je sledil še ekipni del, ki je v prvi vrsti namenjen druženju in spoznavanju med sovrstniki. Dijakinje in dijaki so v mešanih skupinah z manjšimi radijskimi antenami opravili meritve plina v naši Galaksiji," razlagajo v društvu.

Člane slovenske ekipe so izbrali v DMFA Slovenije v sodelovanju z Zavodom Cosmolab. Dijaki najprej tekmujejo na šolskem in državnem tekmovanju iz astronomije za Dominkova priznanja. Najboljše uvrščeni se udeležijo dodatnih priprav in izbirnega tekmovanja. "Ker so tudi na olimpijadi opazovalne veščine izjemnega pomena, tekmovalke in tekmovalci v okviru izbirnega postopka tekmujejo še na Messierjevem maratonu," pravijo. Izbrana ekipa se je v začetku julija udeležila srednjeevropske olimpijade iz astronomije in astrofizike, ki smo jo v letošnjem letu gostili na slovenskem Krasu.

Slovenska ekipa na otvoritvi Mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike, ki je od 12. do 21. avgusta potekala v mestu Mumbaj v Indiji.
Slovenska ekipa na otvoritvi Mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike, ki je od 12. do 21. avgusta potekala v mestu Mumbaj v Indiji. FOTO: Dunja Fabjan

Slovenska ekipa se je na pobudo Andreja Guština olimpijade prvič udeležila leta 2013, kar pomeni, da je letos sodelovala že trinajstič. V tem času pa so slovenski dijaki dosegli izjemne uspehe: 10 zlatih, 15 srebrnih in 11 bronastih medalj ter 17 pohval.

uspeh astronomi dijaki Društvo matematikov fizikov in astronomov Medarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike
Naslednji članek

Umetno inteligenco uporabljajo skoraj vsi najstniki

SORODNI ČLANKI

Najboljši dijak v astronomiji na svetu: Ni tako abstraktna kot matematika

Peter Andolšek ponovil lanski uspeh: postal skupni zmagovalec olimpijade

Najboljši mladi astronom na svetu je 17-letni Ribničan

Kdo je Ribničan, ki je osvojil astronomski triatlon?

Slovenski dijak najboljši mladi astronom na svetu

Zlato, dvakrat srebro, bron: slovenski dijaki zablesteli z znanjem o vesolju

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jebeni
25. 08. 2025 10.50
Nisem vedel, da je gledanje v zvezde olimpijski šport.
ODGOVORI
0 0
galeon
25. 08. 2025 10.46
+1
In še zdaj verjamejo, da je zemlja okrogla in da se vrti.
ODGOVORI
1 0
wsharky
25. 08. 2025 10.32
+1
to je prihodnost Slovenije, ne pa urejene in varne in pretočne avtoceste in prenovljene železniške postaje za 15 potnikov na dan
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
25. 08. 2025 10.19
Cestitke. Ampak Svica ima se vedno vec Nobelovih nagrajencev....
ODGOVORI
0 0
traparija
25. 08. 2025 10.12
+0
službe v nemčiji zagotovljenje. zdej pa na faks in hitro na izmenjavo v sodobni svet, od koder ni potrebe da se vračaš. za vsakega sem iz srca vesel. čez 10 let pa jih vidiš ko grejo na dopust na hrvaško, z familijo kempirajo v mercedesu na slovenske avtoceste in se čudijo kako da tu pa ni nobenega napredka, da je vse še vedno enako temačno in zatohlo. povsod drugje pa velik velik napredek in kvaliteta. in razlagat otrokom, "med špilfeltom in rupo lahko spite, tu se nič novega ne dogaja, nemčki moji." realnost pametnih ljudi že zadnjih 20 let.
ODGOVORI
1 1
Ariaxx
25. 08. 2025 10.22
+1
Zakaj tako negativen nagovor. Tudi v Sloveniji imamo uspesna podjetja; ce bomo tako negativno razmisljali, jih ne bi bilo nic. Le taki lahko preokrenejo trend. Bravo, mladi, hvala mentorjem, hvala vsem, ki jih spodbujate!
ODGOVORI
1 0
Minds
25. 08. 2025 10.12
+4
Ponos Slovenije!
ODGOVORI
4 0
jank
25. 08. 2025 10.09
+4
Čestitke tekmovalcem, njihovim izjemnim učiteljem ter šolam, ki jim omogočajo, da lahko pokažejo kaj zmorejo.
ODGOVORI
4 0
Dragica Cegler
25. 08. 2025 09.59
-4
Lepo,ampak leta in leta poslušamo o zgodovinskih uspehih astrologo,znanstvenikov Potem to utihne in nobenih rezultatov.Ce pa že,ta uspeh ptkrodajo tujini.Kot s tistim zdravilom za enega malčka Slivenija he eni državi plačala,da bo razvila zdravilo ,ko ga bo ,če ga bo,ga bo pa ta država prodajala.Pa mimogrede ,za malčka se je že zbral denar ,a zdravila se ni Ko pa bo,če bo bomo spet morali zbirati za drugega otroka.,čeprav je Slovenija vložila v razvoj zdravila.Kaj oa tisti super računalnik že deluje?In računalniki od Stojmenove so se že razdelili?
ODGOVORI
0 4
jank
25. 08. 2025 10.06
+1
Takole zgleda neveden človek, ki pametuje o vsem. Predolgo bi bi bilo odgovarjati nekomu, ki se noče pozanimati preden obsodi. Še ena več, ki je izjemno srečna takrat, ko je jezna.
ODGOVORI
2 1
traparija
25. 08. 2025 10.14
+1
Dragica, sej vsi vemo da pri sebi iskreno veš odgovor. prepričan sem. še jank se strinja. hehe. beri moj zgornji zapis za namig.
ODGOVORI
1 0
luna.3
25. 08. 2025 09.50
+5
Čestitke, čudoviti ste!
ODGOVORI
5 0
Teleport
25. 08. 2025 09.38
+6
Bravo💪
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110