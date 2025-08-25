Zgodovinski uspeh mladih astronomov: tri zlate, srebrna in bronasta medalja

Na 18. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike (MOAA) je ekipa slovenskih mladih astronomov zopet posegla po zgodovinskem dosežku. Aljaž Erman (Gimnazija Kranj), Žan Arsov in Primož Markovič (oba Gimnazija Bežigrad) so osvojili zlato medaljo. Žiga Vučajnk (I. Gimnazija v Celju) je prejel srebrno medaljo, Nika Videnšek Podgorelec (Gimnazija Bežigrad) pa bronasto. "S tem je slovenska ekipa dosegla rekordno število zlatih medalj in največji uspeh doslej," so veselo novico sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) Slovenije in Zavoda Cosmolab. Ekipo sta spremljala mentorja Dunja Fabjan in Vid Kavčič.
- FOTO: Dunja Fabjan
- FOTO: Dunja Fabjan
- FOTO: Dunja Fabjan
Na letošnji olimpijadi, ki je med 12. in 21. avgustom potekala v Mumbaju v Indiji, je sodelovalo 288 tekmovalk in tekmovalcev iz 64 držav, kar je največ doslej. Mladi so se pomerili v teoretičnih nalogah, obdelavi astronomskih podatkov ter v opazovalnem delu. Slednji se je letos delil na poznavanje neba z uporabo zvezdnih kart, opazovanje v planetariju (Nehru Planetarium v Mumbaju) in opazovanje s teleskopi. Zaradi same lokacije sredi mesta in vremenskih razmer so tekmovalci in tekmovalke ta del izvedli v večjem zaprtem prostoru, so pojasnili v DMFA.
"Tekmovalnemu delu olimpijade je sledil še ekipni del, ki je v prvi vrsti namenjen druženju in spoznavanju med sovrstniki. Dijakinje in dijaki so v mešanih skupinah z manjšimi radijskimi antenami opravili meritve plina v naši Galaksiji," razlagajo v društvu.
Člane slovenske ekipe so izbrali v DMFA Slovenije v sodelovanju z Zavodom Cosmolab. Dijaki najprej tekmujejo na šolskem in državnem tekmovanju iz astronomije za Dominkova priznanja. Najboljše uvrščeni se udeležijo dodatnih priprav in izbirnega tekmovanja. "Ker so tudi na olimpijadi opazovalne veščine izjemnega pomena, tekmovalke in tekmovalci v okviru izbirnega postopka tekmujejo še na Messierjevem maratonu," pravijo. Izbrana ekipa se je v začetku julija udeležila srednjeevropske olimpijade iz astronomije in astrofizike, ki smo jo v letošnjem letu gostili na slovenskem Krasu.
Slovenska ekipa se je na pobudo Andreja Guština olimpijade prvič udeležila leta 2013, kar pomeni, da je letos sodelovala že trinajstič. V tem času pa so slovenski dijaki dosegli izjemne uspehe: 10 zlatih, 15 srebrnih in 11 bronastih medalj ter 17 pohval.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.