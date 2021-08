Zgodovinski uspeh slovenskih študentov matematike

Slabo leto po olimpijski zlati medalji na matematični olimpijadi je Luka Horjak, bruc na fakulteti za matematiko, spet posegel po odličnem rezultatu. Na tekmovanju za študente matematike je prejel prvo nagrado. Njegov uspeh so, prav tako s prvo nagrado, dopolnili še Daniel Vitas, z drugo nagrado pa Matevž Miščič, Andraž Maier, Žan Bajuk in Tjaž Silovšek.

Ekipa Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani (FMF) se je po enoletnem premoru spet udeležila Mednarodnega tekmovanja študentov matematike. Po besedah asist. dr. Gregorja Šege, vodje ekipe, je tekmovanje IMC največje tekmovanje iz matematike za študente, in je tokrat potekalo od 2. do 8. avgusta. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi študenti matematike v prvih štirih letih študija, saj je tekmovanje mednarodno in tako pokriva različne modele izobraževanja in ne le bolonjskega. Na tekmovanju sodelujejo številne univerze s celega sveta, od Singapurja do Brazilije, največ pa je evropskih. "Poleg tega lahko sodelujejo tudi študenti ostalih univerz in študenti brez ekipe," je pojasnil Šega.

icon-expand Matematika FOTO: Shutterstock

Organizator tekmovanja je University College London, tekmovanje pa navadno poteka v Bolgariji, predvsem zaradi nižjih stroškov nastanitve in potovanj ekip. A v teh koronskih časih je 'tekmovanje na kraju' zamenjalo tekmovanje, ki je potekalo po vsem svetu – ali v predavalnicah fakultet ali preko video povezave. "Koronska oblika tekmovanja je taka, da študenti rešujejo naloge v dveh zaporednih dneh. Vsak dan dobijo štiri (različno težke) naloge in imajo na razpolago štiri ure, vodja ekipe pa je odgovoren za nadzor – ki je lahko prek računalnika ali pa v živo. Naši študenti so pisali v živo, v predavalnici na fakulteti za matematiko in fiziko," je pojasnil vodja ekipe. Začetki tekmovanja segajo sicer v leto 1994, ljubljanska FMF pa se ga s svojimi študenti udeležuje že od leta 1995, a tako velikega uspeha kot letos – tako ponosno Šega – še niso zabeležili. Ekipa Univerze v Ljubljani je namreč zasedla visoko 19. mesto v konkurenci 112 univerz, a kot poudarja Šega, je ekipni uspeh posledica odličnih posameznih rezultatov. Prvo nagrado si je z uvrstitvijo na 32. mesto med 589 tekmovalci prislužil Luka Horjak, študent prvega letnika. Luka je sicer že prekaljen tekmovalec, ki je lani Sloveniji na Mednarodni matematični olimpijadi "priračunal" doslej največji uspeh na tem tekmovanju – sploh prvo zlato medaljo.