Zgodovinsko: prva popolnoma civilna vesoljska posadka in odprava

Predvidoma v sredo bodo štirje posamezniki pisali zgodovino, saj bodo astronavti na prvi popolnoma civilni posadki in raketi podjetja Space X v zgodovini. Gre že za tretjo posadko leta 2021, ki je bila financirana s pomočjo milijarderjev, a prva, ki bo dejansko ostala v vesolju nekaj dni.

icon-expand Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor in Chris Sembroski. FOTO: Inspiration4

Misija, imenovana Inspiration4, vključuje štiri civiliste, ki bodo leteli v Zemljino orbito na vesoljskem plovilu Crew Dragon. Po zadnjih načrtih bodo poleteli 15. ali 16. septembra – končna odločitev bo odvisna od kratkoročne vremenske napovedi. To je četrta misija posadke SpaceX, toda namesto astronavtov, ki jih pošlje Nasa ali Roscosmos ali drugi partnerji, bodo potniki štirje navadni državljani, zato so potrebni posebni protokoli in treningi. Posadka bo v orbiti preživela kar tri dni, kar je velika razlika od dosedanjih civilnih poletov, ki so v vesolju preživeli le nekaj minut.

icon-expand Več kot 80-odstotna verjetnost, da bo Falcon poletel v sredo. FOTO: Inspiration4

Vsi orbitalni leti v vesoljskem turizmu (in načrtovani takšni misiji z napovedanimi posadkami), ki so bili opravljeni v preteklih letih, so vključevali vsaj enega poklicnega astronavta, ki je potnike vodil skozi proces izstrelitve, mikrogravitacije in pristanka.

icon-expand V vesolju bodo na kapsuli Dragon. FOTO: ESA/NASA

Cilj misije je dvojen: inspiracija in raziskovanje Štirje mušketirji bodo v vesolju tri dni in ves čas izvajali različne eksperimente. V tem času bodo preleteli približno 90 odstotkov vse Zemljine površine in se osredotočali na poskuse, "namenjene razširitvi našega znanja o vesolju," piše na spletni strani misije. Šlo bo za projekte in poskuse, ki jih Nasa ali druge vesoljske agencije ne bi izbrale v normalnih okvirih misij.

icon-expand Prva civilna posadka v zgodovini. FOTO: Inspiration4

Poskusi bodo zajemali vse od preučevanja genoma do ravnotežja, krvi, organov, vedenja in še veliko več. Sodelujoči znanstveniki se tudi zavezujejo, da bodo vse biomedicinske podatke odprli za javnost za raziskovalne namene. Poveljnik misije je Jared Isaacman, milijarder, ki je ustanovil Shift4 Payments in kupil let v orbito. Pridružila se mu bo Hayley Arceneaux, asistentka zdravnika v St. Jude Children's Research Hospital, kjer je bila nekoč tudi hospitalizirana. Arceneauxeva, ki bo na letu kot zdravnica, je v otroštvu preživela kostnega raka. Prav tako bo prva oseba, ki bo letela v vesolje s protezo, saj ima v nogi kovinsko palico, ki nadomešča kost, odstranjeno zaradi tumorja.

icon-expand Astronavti so že na Floridi – slika z zadnjega leta na poti na izstrelišče. FOTO: Inspiration4