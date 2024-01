Zgodovinsko zaslišanje, 'vesoljski mumiji' in dolgo pričakovano poročilo Nase

V minulem letu so "na svoj račun" prišli tudi navdušenci nad vesoljem in lovci na Nezemljane. Od skrivnostnih krogel in kupol, ki jih je naplavilo na plaže, do vohunskih balonov. In čeprav so slednje novice kmalu postregle s povsem logičnimi zemeljskimi razlagami, pa so bile tu tudi tiste zgodbe, ki so včasih sicer postavile več vprašanj kot odgovorov, a so kljub temu burile duhove o življenju zunaj našega planeta. Mehiškim politikom v kongresu so pokazali "trupli Nezemljanov", ameriške kongresnike so povezala priče nezemeljskih pojavov, Nasa pa je objavila dolgo pričakovano poročilo o raziskavi videnj nenavadnih pojavov. Izkupiček pa: preučiti moramo še marsikaj in stavke zaključiti s piko, ne z vprašajem.

Fotografija kitajskega balona

Kaj vse je preteklo leto navduševalo lovce na Nezemljane? Nekatere študije so ugotavljale, da so iz središča Rimske ceste prebivalci tujih planetov na Zemljo pošiljali signale, harvardski profesor Avi Loeb je trdil, da je neznani leteči predmet strmoglavil v Tihi ocean, pa tudi neznani leteči predmeti na ameriškem nebu in skrivnostne naplavine na avstralski in japonski plaži. Vohunski baloni in skrivnostne naplavine No, ameriške oblasti so leteči predmet, ki se je februarja pojavil nad ZDA, kmalu identificirale. Javnosti so sporočile, da predmet ni nezemeljskega izvora, temveč da gre le za balon, čeprav se sprva niso mogli zediniti, ali gre vseeno za nevaren oz. vsaj vohunski predmet ali le za navaden vremenski balon, ki ga je s Kitajske poneslo nad ameriško celino.

Ameriški predsednik Joe Biden je takrat v zrak kljub temu poslal bojna letala, ki so predmet z neba sestrelila, kar morebiti kaže tudi uvid v potek dogodkov, če bi v ameriški zračni prostor nekoč morda priletelo tudi dejansko vesoljsko plovilo. Takrat je namreč zagotovil, da bodo sestrelili vse, kar ogroža ZDA.

Železna krogla na japonski obali

Le nekaj tednov kasneje pa sumljiva železna krogla preplah sprožila na drugem koncu sveta – na Japonskem. Naključni mimoidoči so namreč na plaži zagledali skrivnostno naplavino neznanega izvora. Oblasti so takrat priznale, da ne vedo, kaj bi predmet lahko bil. Vedo le, da ne bo eksplodiral. Medtem so na spletu kar deževale teorije o njenem izvoru. Da bi lahko šlo za predmet vesoljskega izvora ali kroglo iz priljubljene serije mang Dragon Ball, pa vse do teorij, da gre v resnici za jajce godzile. A najverjetnejša razlaga je bila, da gre le za bojo, ki se je osvobodila s priveza in odplavala na obalo.

V podobni zagati so mesece kasneje – poleti – znašli prebivalci Avstralije, ki so na plaži Green Head opazili velikansko železno kupolo. Poleg teorij, ki so govorile, da bi bila lahko kupola del komercialnega letala MH370, ki je leta 2014 z 239 potniki na krovu izginilo ob obali Zahodne Avstralije, so se pojavila tudi ugibanja o Nezemljanih in neznanih letečih predmetih. Dva tedna kasneje so oblasti identificirale predmet. Avstralska vesoljska agencija je julija sporočila, da razbitine najverjetneje pripadajo nosilni raketi Polar Satellite.

Junija 'NLP' nad Slovenijo zmedel pilota O NLP-ju je medtem pričal tudi pilot, ki je letel nad Slovenijo. Pilot je, ko je julija prečkal našo državo, pred seboj videl zelo svetlo luč, zato je želel pri kontrolorju preveriti, ali gre morda za kakšno vojaško letalo. "Imam nekoliko nenavadno vprašanje, ampak ali v smeri urinega kazalca ena do dve, na razdalji približno 40 ali pa 50 milj, leti kakšno vojaško letalo?" je vprašal kontrolorja, ta pa mu je sporočil, da ni poročil o vojaškem prometu, kaj točno je pilot videl, pa torej ni znano. Podatkov je za nedvoumen odgovor premalo, a možnosti sta najverjetneje dve, razmišlja priznani slovenski astronom Tomaž Zwitter. "Prvič, takrat se je Sloveniji v soboto zvečer bližala močna nevihta. Takrat je bilo veliko strel in razelektritev na vseh mogočih koncih atmosfere. Seveda, v takem primeru vidite včasih tudi pojave, ki niso tako zelo običajni."

Lahko pa, da je v atmosfero priletel kakšen kamen, dodaja Zwitter, gre za tako imenovani bolid, ki ob vstopu v atmosfero lahko zasveti tudi večkrat. "V tem primeru so lahko z različnih koncev neba ob različnih zaporednih trenutkih videni bliski." Mehiškim politikom predstavili 'mumificirana vesoljca' A za ena večjih zgodb in morebitnih dokazov nezemeljskega življenja je bila zagotovo predstavitev dveh okoli tisoč let starih mumificiranih trupel, ki so ju septembra v mehiškem kongresu predstavili politikom. Novinar in samooklicani ufolog Jaime Maussan, ki je celoten dogodek vodil, je dejal, da naj bi šlo za trupli Nezemljanov, ki so ju odkrili v Peruju.

Vesoljska mumija

Pod prisego je dejal tudi, da mumificirana primerka nista del "naše zemeljske evolucije", skoraj tretjina njunega DNK pa, da ostaja "neznana". Po burni debati, ali gre za vesoljce, otroški mumiji ali novo obliko zemeljskega življenja, ju je podrobno pregledal še forenzik. Raziskavo je vodil forenzični znanstvenik José de Jésus Zalce Benitez, trupelci so slikali z rentgenom in skenirali s CT-napravo. Po končanem pregledu je forenzik potrdil, da gre za dva primerka "nečloveške vrste, ki se neizpodbitno razlikuje od biologije splošno sprejete Darwinove evolucije". Na novinarski konferenci je zatrdil tudi, da sta obe telesi organskega izvora.

Nasa se je odločila ostati nevtralna glede zadeve, dokler vzorcev ne bodo znanstveno testirali. Mehiško vlado so prosili, naj jim izroči primerek, da bi ga lahko preučili in ugotovili, ali je res povezan z nezemeljskimi bitji. Vodja Nasine študijske skupine za neidentificirane zračne pojave David Spergel je tako na vprašanje novinarja o odkritju v Mehiki odgovoril, da naj hranitelji tovrstnih "dokazov", če kakršni koli dokazi o ostankih Nezemljanov dejansko obstajajo, material ponudijo tudi javnosti za preučevanje. Med zaslišanjem so si lahko sicer politiki ogledali tudi rentgenske posnetke domnevnih primerkov Nezemljanov, strokovnjaki pa so pod prisego pričali, da ima eno od trupel v notranjosti jajca, obe pa naj bi imeli tudi vsadke iz zelo redkih kovin, kot je osmij. 'Tajni ameriški program za odkrivanje neidentificiranih letečih pojavov' V času prikaza mumificiranih trupelc se je sicer v ZDA odvijalo tudi zaslišanje, kot ga še ni bilo in ki je povezalo celo najbolj razdeljene ameriške kongresnike. V ameriškem kongresu so namreč pričale tri domnevne priče nezemeljskih pojavov. Zaslišanje sicer ni prineslo nobene večje pretresljive informacije, prav tako tudi ni potrdilo nezemeljskega življenja. Vendar pa so že samo s tako velikim zasedanjem dali skrivnostnim videnjem najresnejšo legitimacijo doslej ter priznanje, da si zaslužijo nadzor na najvišjih vladnih ravneh.

Priče na zaslišanju o nezemljanih

Upokojeni major David Grusch je v eni bolj šokantnih trditev dejal, da ameriške oblasti prikrivajo podatke o nezemeljskih objektih ter da so v razbitinah vesoljskih plovil že odkrili biološke ostanke nezemeljskega izvora. Država naj bi imela glede na njegove trditve celo tajen program, ki odkriva neznane leteče predmete. Pentagon je sicer zanikal Gruschove trditve o prikrivanju. Na vprašanje, ali so iz katerega koli strmoglavljenega plovila našli trupla pilotov, je odgovoril:"Kot sem že dejal v svojem intervjuju za NewsNation, so biološki ostanki prišli iz nekaterih od teh razbitin. Osebe, ki so za program vedele neposredno, so ocenile, da so bili ti ostanki nečloveški."

Pričala sta tudi nekdanji mornariški pilot Ryan Graves, ki je dejal, da opažanja neznanih letečih predmetov v ameriškem zračnem prostoru niso redka, a da se o njih veliko premalo poroča, ter David Fravor, upokojeni poveljnik ameriške mornarice, ki je že leta 2004 pripovedoval o svojem srečanju z neidentificiranim in nenavadnim pojavom v obliki "tic-tac", ki da se je premikal tako, da je zbegal letalce. Obravnava je bila deležna enako resnih vprašanj kot katera koli druga zadeva glede nacionalne varnosti. Zakonodajalci in priče pa so panel izkoristili, da so od vojske zahtevali večjo preglednost glede neznanih letečih predmetov. Dolgo pričakovano poročilo o raziskavi videnj nenavadnih pojavov Vesoljska agencija Nasa je leta 2022 ustvarila študijsko skupino 16 strokovnjakov, katerih naloga je bila, da raziščejo poročila videnj neznanih letečih predmetov. Septembra pa so javnosti končno razkrili dolgo pričakovano poročilo o raziskavi videnj nenavadnih pojavov. "Glavni zaključek študije pa je, da se je treba še veliko naučiti," je dejal administrator Nase Bill Nelson.

Bill Nelson

36 strani dolgo poročilo o neznanih letečih predmetih tako ni prineslo nikakršnega večjega odkritja, poudarili so predvsem težavnost preiskovanja tovrstnih pojavov. "Zelo težko je priti do znanstvenih zaključkov o naravi neidentificiranih nenavadnih pojavov," je pojasnil Nasin glavni administrator ter poudaril, da čeprav za nekatere pojave resnično ne vedo, kaj so, pa tudi ni nikakršnih dokazov, da bi preučevani pojavi prišli iz vesolja. Razumevanje teh incidentov "bo zahtevalo nove in robustne metode pridobivanja podatkov, napredne tehnike analize, sistematičen okvir poročanja in zmanjšanje stigme poročanja," ugotavlja poročilo. Nelson je poudaril neodvisnost panela, ki ga je sestavila Nasa, in dejal, da je zaradi nedavnega tehnološkega napredka, vključno s teleskopom James Webb, ki so ga v vesolje izstrelili leta 2021, skoraj gotovo, da bomo v vesolju našli tudi druge planete, podobne Zemlji.

Zagotovil je, da bodo še naprej iskali nebesna telesa, ki podpirajo življenje. "Nasa bo to naredila transparentno," je povedal septembra in pojasnil, da je tudi namen študije prav premik "od senzacionalizma k znanosti". Ob tem pa je dodal, da je pred nami zagotovo svet novih odkritij ter da bodo v vesolju še naprej iskali morebitna druga živa bitja. Skoraj polovica Slovencev verjame v obstoj NLP-jev Junija pa so prišli tudi statistični podatki o tem, koliko ljudi verjame v neznane leteče predmete. V preteklem letu so na Nasi prejeli približno 800 poročil o videnjih neidentificiranih zračnih pojavov, od tega jih je bilo sumljivih le okoli 40.