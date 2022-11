Zlatnik, ki naj bi bil ponaredek, razkril novo osebnost zgodovine

Profesor Paul Pearson z londonske univerze, ki je vodil raziskavo, je za BBC News povedal, da ga je odkritje presenetilo. "Kar smo našli, je cesar. Bil je lik, za katerega so mislili, da ni resničen in so ga strokovnjaki odpisali. Vendar mislimo, da je bil resničen in da je imel vlogo v zgodovini." Kovanec, ki je zdaj v središču zgodbe, je bil med majhno količino zaklada, odkritega leta 1713. Najprej so mislili, da gre za pristen rimski kovanec, sredi 19. stoletja pa so strokovnjaki posumili, da so ga morda zaradi njegove surove oblike izdelali ponarejevalci tistega časa.

Zadnji udarec je prišel leta 1863, ko je Henry Cohen, vodilni strokovnjak za kovance tistega časa v Bibliothèque Nationale de France, razmišljal o vsebini za svoj veliki katalog rimskih kovancev. Dejal je, da kovanec ni le moderen ponaredek, ampak slabo narejen in smešno domišljen. Drugi strokovnjaki so se z njim strinjali in do danes je bil Sponsian v znanstvenih katalogih ničvreden. Toda profesor Pearson je, ko je med raziskovanjem za knjigo o zgodovini rimskega imperija videl fotografije kovanca, posumil drugače. Na njegovi površini je lahko razločil praske, za katere je domneval, da jih je povzročil kovanec, ki je bil v obtoku. Stopil je v stik z muzejem Hunterian na Univerzi v Glasgowu, kjer so imeli kovanec shranjen, zaklenjen v omari skupaj s tremi drugimi iz prvotnega zaklada, in vprašal, ali lahko sodeluje s tamkajšnjimi raziskovalci. Vse štiri kovance so pregledali pod močnim mikroskopom in potrdili, da gre res za praske, vzorci pa so se skladali z vzorci, ki nastanejo ob žvenketanju kovancev v denarnicah. Kemična analiza je tudi pokazala, da so bili kovanci več sto let zakopani v zemlji, pravi Jesper Ericsson, kustos muzeja za kovance, ki je pri projektu sodeloval tudi s profesorjem Pearsonom.