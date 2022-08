Zlato, dvakrat srebro, bron: slovenski dijaki zablesteli z znanjem o vesolju

Pet slovenskih dijakov je na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Gruziji dokazalo, da med 250 tekmovalci iz 48 držav sodijo v sam vrh po znanju o zvezdah, vesolju in fizikalnih pojavih, povezanih z njimi. Ponosni so lahko, da so v Gruziji odtisnili svoje izjemne pečate – zlato, dve srebrni in bronasto medaljo, prejeli pa so še pohvalo. Naloge na olimpijadi so namreč primerljive z izpitnimi nalogami 2. letnika univerzitetnega študija astrofizike. Zlato je v svojo astronomsko malho položil Peter Andolšek, mi pa smo se o zahtevni preizkušnji pogovarjali s srebrnim Vidom Kavčičem, ki nam je med drugim zaupal, od kod strast do neskončnega obzorja.

Mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike (MOAA) je največje svetovno tekmovanje srednješolcev iz znanja astronomije, ki poteka vsako leto in se ga udeležuje približno 50 držav. Kako se posamezen dijak sploh lahko uvrsti v elitno ekipo mladih astronomov in astrofizikov ter sodeluje na olimpijadi, nas je zanimalo na začetku. "Dolga je pot do olimpijske ekipe," je bil prvi odziv Andreja Guština, vodje astronomske olimpijske ekipe iz Društva matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) Slovenije. "Dijak se mora najprej udeležiti šolskega tekmovanja iz znanja astronomije, se uvrstiti na državno tekmovanje in se tam uvrstiti med najboljše, torej prejemnike zlatih priznanj. Nato najboljše dijake povabimo na prve priprave in izbirni postopek, ki traja več mesecev. Izbirni postopek pa ni naporen le za tekmovalce, temveč tudi za mentorje DMFA, saj smo v to zgodbo vpeti večino svojega prostega časa," je pojasnil.

icon-expand Slovenski dijaki na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Gruziji in mentorja (od leve proti desni): Andrej Guštin, Aleksander Gajdukov, Marija Judež, Vid Kavčič, Miha Brvar, Peter Andolšek, Dunja Fabjan. FOTO: Arhiv Andreja Guština

Na 15. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike, ki je potekala v Gruziji med 14. in 22. avgustom, so slovenski dijaki dosegli uspehe: Peter Andolšek (Gimnazija Bežigrad) zlato medaljo, Vid Kavčič (Gimnazija Bežigrad) in Aleksander Gajdukov (Gimnazija Koper) srebrni medalji, Miha Brvar (Gimnazija Bežigrad) bronasto, Marija Judež (Srednja elektro šola in tehnična gimnazija Novo mesto) pa pohvalo. Ekipo sta vodila Andrej Guštin in Dunja Fabjan.

Peter Andolšek se je v letošnji slovenski olimpijski zasedbi odrezal najbolje in si z znanjem prislužil zlato. Lahko bi rekli, da se je na plemenito težo okoli vratu že navadil, saj je bil zlat že na lanskoletni MOAA. "Tako je prvi slovenski tekmovalec, ki je prejel dve zlati medalji na istovrstni mednarodni olimpijadi iz astronomije ali fizike ali matematike," ga je pohvalil vodja olimpijcev Guštin. Olimpijade iz znanja niso športna tekmovanja, na katerih podelijo le en komplet medalj Mladi Peter Andolšek se je po številu doseženih točk sicer uvrstil na 10. mesto. Guštin je pojasnil, da si ljudje pogosto napačno predstavljajo oziroma razumejo vrednosti medalj: "Olimpijade iz znanja niso športna tekmovanja, na katerih podelijo le en komplet medalj. Medalje so interval doseženih točk, zato zlato, srebro in bron dobi več tekmovalcev. Na MOAA poleg tega razglasijo še absolutnega zmagovalca in najboljše v posameznih kategorijah." Letošnji absolutni zmagovalec je bil Romun Vlad Stefan Oros. Kakšni so občutki, ko si z znanjem prislužiš bleščeči uspeh, smo želeli vprašati tudi mladega Andolška, vendar je bil že na poti na srednjeevropsko matematično olimpijado v Švici.

icon-expand Slovenski dijaki na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Gruziji (od leve proti desni): Aleksander Gajdukov, Marija Judež, Vid Kavčič, Miha Brvar, Peter Andolšek. FOTO: Arhiv Andreja Guština

'Naloge so bile težke, ker so terjale tudi veliko poglobljenega znanja fizike in uporabne matematike, slednjega pa večina tekmovalcev ni pričakovala' Tokratna olimpijada je bila izrazito zahtevna, kar dokazuje dejstvo, da je prvouvrščeni dosegel manj od 70 odstotkov možnih točk. Guštin je pojasnili, da se na kaki olimpijadi zgodi, da sestavljavci nalog od tekmovalcev zahtevajo enostavno preveč. 'Težava' je tudi, da astronomija za razliko od matematike in fizike v večini držav ni samostojni predmet. "Mentorji morajo zato toliko več delati na pripravi tekmovalcev. Poleg tega je za razumevanje astronomskih oziroma astrofizikalnih problemov potrebno predhodno znanje vse srednješolske fizike in matematike, pa še več kot to. Za primerjavo lahko povem, da so naloge na MOAA primerljive z izpitnimi nalogami 2. letnika univerzitetnega študija astrofizike," je izpostavil Guštin. Da so bile naloge na letošnji olimpijadi zares zelo zahtevne, se je strinjal tudi Vid Kavčič, ki je svoje znanje na olimpijadi potrdil z zavidljivo srebrno medaljo. "Niti ne zato, ker bi preverjale nepredstavljivo količino astronomskega znanja, temveč zahtevne bolj zato, ker so terjale tudi veliko poglobljenega znanja fizike in uporabne matematike. Slednjega pa večina tekmovalcev najbrž ni pričakovala, zato se ni pripravljala v tej smeri," je ocenil srebrni olimpijec, ki je star 18. let in je zaključil 4. letnik Gimnazije Bežigrad. 'Zmanjkalo je časa, kljub temu da sem naloge reševal relativno tekoče in brez pretiranih miselnih postankov' Zanimalo nas je, kaj konkretno je mlademu Kavčiču predstavljajo največjo težavo. Pojasnil je, da so bile teoretične in podatkovne tekmovalne naloge zelo obsežne. Za reševanje teoretičnega dela je bilo na voljo pet ur, za obdelavo podatkov astronomskih opazovanj pa tri ure. Če se morda na prvo žogo sliši, da je to ogromno časa, pa se je v praksi izkazalo, da ni tako. "Tako meni kot ostalim tekmovalcem je časa preprosto zmanjkalo, kljub temu da sem reševal relativno tekoče in brez pretiranih miselnih postankov. Zaradi obsežnosti in relativno majhne količine časa sem skozi naloge kratkomalo 'frfrasto bezljal', zaradi česar se posamezni nalogi nisem mogel stoodstotno in zbrano posvetiti, saj bi v nasprotnem primeru zmanjkalo časa za ostale – kar se je v praksi, kot rečeno, tudi zgodilo," je opisal. Vid Kavčič se je tako na lastni koži naučil, da je zelo pomemben del tovrstnih tekmovanj tudi taktika. Odločiti se moraš, katere naloge in koliko je smiselno v danem času reševati za optimalno število končnih točk. "To pa je na nek način sprevrženo, saj je pogosto takšna iznajdljivost veliko pomembnejša od samega astronomskega znanja. Po drugi strani so mi težave na opazovalnem delu povzročale ravno astronomske naloge faktografske narave, preprosto se nekaterih podatkov, ki jih ta del preverja, nisem dovolj podrobno naučil oziroma 'napiflal', kot bi se temu reklo v sofisticiranem jeziku," je bil duhovit gimnazijec.

icon-expand Srebrni medalji za Aleksandra Gajdukova in Vida Kavčiča na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Gruziji. FOTO: Arhiv Andreja Guština

Messierov maraton: v eni noči s teleskopi poiskati na nebu kar največ od 110 znamenitih objektov, ki jih je evidentiral lovec na komete Charles Messier Že mentor Andrej Guštin je povedal, da priprave na MOAA trajajo več mesecev in potekajo že v okviru izbirnega postopka za olimpijsko ekipo. Vid Kavčič je razložil, kako kompleksen in zahteven je sicer izbirni postopek: "Obsega državno tekmovanje, izbirno tekmovanje, ki sestoji iz teoretičnih nalog in obdelave podatkov, ter Messierov maraton, ki je praktični del izbirnega postopka, na katerem moramo v eni noči s teleskopi na nebu poiskati kar največ od 110 znamenitih objektov, ki jih je v 18. stoletju v svoj katalog pospravil francoski lovec na komete Charles Messier." Kavčič se je olimpijade udeležil že tretje leto, zato ima za sabo že kar nekaj reševanj astronomskih nalog in problematik. "Domišljal sem si, da imam na tem področju že veliko izkušenj. Tako letos nisem delal preveč intenzivno, pred olimpijado sem samo preletel svoje zapiske, nekaj astronomskih knjig in priročnikov, ki jih imam doma, ter bežno pogledal pretekle naloge, za katere sem ugotavljal, ali bi jih idejno znal rešiti ali ne. Slednjim sem namenil dodatno žličko pozornosti," je opisal gimnazijec, kako je letos zaoral v ledino.

Tekmovanja iz znanja matematike in fizike že desetletja organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Astronomija se je tem tekmovanjem pridružila pozneje. Leta 2009 je bilo mednarodno leto astronomije in na predlog Andreja Guština je društvo uvedlo astronomsko tekmovanje za osnovne in srednje šole, ki poteka na šolskem in državnem nivoju. Udeležuje se ga približno 3.000 osnovnošolcev in 500 srednješolcev iz vse Slovenije.

Olimpijsko ekipo je poleg Guština vodila tudi Dunja Fabjan. Pomembno vlogo pri utrjevanju znanja pa ima mentorica Andreja Gomboc, ki že od vsega začetka bedi nad slovenskimi tekmovanji iz znanja astronomije. A priprave na MOAA ne krmarijo zgolj mentorji, temveč tudi nekdanji tekmovalci, ki so zdaj študenti ali diplomanti fizike, je pojasnil Guštin. "Nekatere olimpijce poznam že več kot šest let, saj so svojo uspešno pot začeli že na osnovnošolskem astronomskem tekmovanju. Naše metode dela pa ne bom izdal, ker potem nas bodo Kitajci prehiteli, se je zasmejal. Povem lahko le to, da nikogar ni mogoče ničesar naučiti, če si tega ne želi, lahko pa ga spodbudimo, da bo ponujeno znanje začel z navdušenjem srkati in ga nadgrajevati," je izpostavil Guštin, ki je olimpijsko ekipo prvič peljal na MOAA leta 2013. "Na presenečenje vseh sta dva dijaka dosegla srebrno medaljo," je dodal.

icon-expand Na zaključni prireditvi 21. avgusta 2022 je na oder med zmagovalce zlate medalje stopil tudi slovenski dijak Peter Andolšek. FOTO: Arhiv Andreja Guština