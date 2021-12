Tako so ugotovili, da imajo ženske, ki dobijo menstruacijo pozno in zgodaj vstopijo v menopavzo, povečano tveganje za kasnejši razvoj demence.

Za svojo študijo so ameriški raziskovalci ocenili zdravstvene podatke dobrih 6000 žensk. Povprečna starost udeleženk ob prvi menstruaciji je bila 13 let, na začetku menopavze pa 45 let. 34 odstotkov jih je imelo histerektomijo.

Od vseh udeleženk jih je 42 odstotkov kasneje razvilo demenco. Ugotovili so, da so ženske, pri katerih se je menstruacija pojavila pri 16 letih ali kasneje, imele 23 odstotkov večje tveganje za razvoj demence kot tiste, ki so dobile prvo menstruacijo pri 13 letih. Tudi ženske, ki so v menopavzo vstopile mlajše od 47 let, so bile za 19 odstotkov bolj ogrožene.

Dolžina časa med prvo menstruacijo in menopavzo torej po mnenju raziskovalcev vpliva na tveganje za demenco. Tudi ženske, ki so jim odstranili maternico, so bile izpostavljene osem odstotkov večjemu tveganju za pojav demence.

Vodja študije Paolo Gilsanz pojasnjuje: "Naši rezultati kažejo, da je zmanjšanje proizvodnje estrogena povezano s povečanim tveganjem za demenco."

Na raven estrogena sicer vplivajo tudi nosečnost, tablete ali nadomestno hormonsko zdravljenje. Strokovnjaki pravijo, da bodo potrebne nadaljnje študije, da bi zagotovili še bolj jasne podatke o tem, v kolikšni meri ti dejavniki vplivajo na tveganje za demenco.