Znanstveniki domnevajo, da so odkrili prvi planet izven naše galaksije

Astronomi so odkrili namige o morebitnem prvem planetu zunaj naše galaksije. Morebitni planet se nahaja v galaksiji Messier 51, ki je od Rimske ceste oddaljena približno 28 milijonov svetlobnih let. Znanstveniki so sicer do zdaj odkrili že okoli 5000 eksoplanetov, vendar pa se vsi nahajajo v naši galaksiji.

Morebitni novi planet je odkril Nasin teleskop Chandra, novo odkritje pa temelji na pojavu tranzita, ko prehod planeta pred zvezdo blokira del njene svetlobe ter tako zmanjša njeno svetlobo. Zmanjšanje svetlobe lahko zaznavamo s teleskopi. S pomočjo te tehnike so znanstveniki odkrili potencialni novi eksoplanet v binarnem sistemu, ki se imenuje M51-ULS-1, oz. galaksiji Massier 51. "Uporabljena metoda je trenutno edina izvedljiva metoda za odkrivanje planetarnih sistemov v drugih galaksijah," je za BBC povedala Rosanne Di Stefano s Harvardovega centra za astrofiziko. To tehniko so uporabili tudi pri iskanju na tisoče drugih eksoplanetov. Galaksija Messier 51 FOTO: NASA Di Stefano je ob tem dejala, da so tehnike, ki so bile uspešne pri iskanju eksoplanetov v naši galaksiji, slabše pri opazovanju drugih galaksij, saj je količina svetlobe, ki doseže teleskop, zaradi oddaljenosti manjša, prav tako pa je v opazovanem prostoru natrpanih veliko predmetov, kar otežuje ločevanje posameznih zvezd. A ker se v vesolju nahaja le omejeno število virov rentgenskih žarkov, se te pojave, kot pravi, lažje razreši. "Ogromna količina rentgenskih žarkov prihaja iz majhnega območja, ki jo lahko v veliki meri ali pa celo popolnoma blokira mimoidoči planet, kot se je zgodilo tudi v našem primeru," dodaja. Znanstveniki se sicer strinjajo, da je za preverjanje njihove interpretacije pojava potrebnih več podatkov. Enega od izzivov ob tem predstavlja tudi velika orbita domnevnega planeta, zaradi katere planet še okoli 70 let ne bo znova prešel zvezde. To otežuje morebitne poskuse nadaljnjega opazovanja v bližnji prihodnosti. Ob tem se za zatemnitev zvezde pojavlja še ena mogoča razlaga - oblak plina ali prahu. Vendar pa astronomi menijo, da je to malo verjetno, saj se pojav ni popolnoma ujemal s primeri, ko takšen oblak zatemni zvezdo.