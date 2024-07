Znanstveniki hitijo z razvojem hroščev, ki bodo sledili človeškim ukazom

Znanstvena fantastika ali uvid v bližnjo prihodnost? Znanstveniki so na hrošče pritrdili žice in z električnimi impulzi vplivali na njihovo gibanje. In kaj bi s tem pridobili? Hrošče, ki bi predvidoma lahko pod ruševinami iskali ujete pogrešane ali pa denimo pomagali pri iskanju kriminalcev in teroristov. Kaj pa temna stran te pridobitve?