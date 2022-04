Znanstveniki izumili sončne celice, ki delujejo ponoči

Z vključitvijo termoelektričnega generatorja v konvencionalno fotovoltaično sončno ploščo so znanstveniki dosegli 50 mW/m2 nočne proizvodnje električne energije. Podnevi deluje kot običajna sončna plošča za zbiranje sončne energije, nato pa "deluje v obratni smeri". Ponoči še naprej proizvaja elektriko, vendar lahko morebitni oblaki ovirajo sistem, tako da infrardeče sevanje odbijajo nazaj na Zemljo.

Ekipa inženirjev, ki je zgradila model, je dejala, da so za postavitev uporabili poceni in običajne materiale, kar pomeni, da bi ga lahko vključili v obstoječe sončne celice in uporabili na odročnih krajih, kjer so viri omejeni. Raziskovalci upajo, da bodo zagotovili zanesljiv in čist vir energije za približno 750 milijonov ljudi po vsem svetu, ki trenutno živijo brez elektrike.