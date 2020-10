Znanstveniki med testiranjem raka na prostati v grlu odkrili nov organ

Znanstveniki so med raziskovanjem raka na prostati odkrili nov organ v grlu. Prej so menili, da so znotraj nosnožrelnega predela za nosom le mikroskopske žleze slinavke. Toda raziskovalci na nizozemskem inštitutu za rak so med skeniranjem celic raka prostate z uporabo kombinacije računalniške tomografije (CT) in pozitronske emisijske tomografije (PET), imenovane PSMA PET-CT, odkrili nov niz žlez slinavk, dolg približno štiri centimetre.

Raziskovalci so v časopisu za radioterapijo in onkologijo zapisali, da novoodkrite žleze verjetno mažejo zgornji del grla za nosom in usti. Poimenovali so jih tubarialne žleze slinavke zaradi njihove lege nad koščkom hrustanca, imenovanega torus tubarius. Da bi potrdili svoje odkritje, so znanstveniki pod vodstvom onkologaWouterja Vogla pregledali 100 bolnikov in ugotovili, da imajo vsi žleze. Prav tako so secirali nosnožrelni predel (nazofarinks) dveh trupel in potrdili rezultate.

Ugotovitve znanstvenikov bi lahko pomagale tudi zmanjšati neželene učinke nekaterih načinov zdravljenja raka. Zdravniki, ki uporabljajo radioterapijo za zdravljenje raka glave in vratu, se poskušajo izogniti trem glavnim žlezam slinavkam, saj lahko poškodbe le-teh privedejo do tega, da bolniki težko jedo, govorijo ali požirajo. Toda, ker se niso zavedali prisotnosti četrtega sklopa žlez, so še vedno izžarevali to območje, kar pomeni, da so bolniki še vedno imeli neželene učinke. "Naš naslednji korak je ugotoviti, kako lahko najbolje ohranimo te nove žleze in pri katerih bolnikih. Če bomo to lahko storili, bodo lahko bolniki imeli manj neželenih učinkov, kar bo koristilo njihovi splošni kakovosti življenja po zdravljenju,"je pojasnil Vogel.