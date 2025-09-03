Svetli način
Znanost in tehnologija

Odkrili črno luknjo, ki bi lahko teorijo o vesolju postavila na glavo

London, 03. 09. 2025 15.56 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
STA , M.V.
Znanstveniki so s teleskopom James Webb odkrili črno luknjo, znano kot QS01, za katero domnevajo, da bi lahko nastala tik po velikem poku oz. še preden jo je obdala galaksija. Obkroža jo razpršena avreola, skozi teleskop pa je videti kot majhna rdeča pika. Potrditev odkritja t. i. prvotne črne luknje bi lahko teorije o vesolju postavila na glavo.

Fotografija črne luknje
Fotografija črne luknje FOTO: Event Horizon Telescope

Znanstveniki sicer še niso potrdili, da gre res za prastaro črno luknjo. Te naj bi nastale pred več kot 13 milijardami let oz. v prvem delčku sekunde po velikem poku, je v torek poročal britanski časnik Guardian.

Potrditev odkritja bi lahko teorije o vesolju postavila na glavo, saj je v znanstvenih krogih doslej prevladovalo mnenje, da so se najprej pojavile zvezde in galaksije, črne luknje pa da so nastale šele po tem, ko so najzgodnejše zvezde izčrpale gorivo in se sesule pod lastno gravitacijo.

"To je resnično izziv za teorije. Zdi se, da je ta črna luknja nastala, ne da bi jo pred tem obdajala galaksija," je dejal profesor Roberto Maiolino z Univerze v Cambridgeu.

Po enem od možnih scenarijev so bile prvotne črne luknje spričo nastanka tik po velikem poku od samega začetka vtkane v strukturo vesolja. Delovale naj bi kot gravitacijski žepi, okoli katerih so se nabrali prah in plini, iz česar so nato nastale prve galaksije.

V prid temu govori tudi ločena analiza svetleče materije okoli QS01, ki naj bi bila kemično nedotaknjena in sestavljena skoraj izključno iz vodika in helija - dveh elementov, ki sta ostala po velikem poku.

Obstoj prvotnih črnih lukenj je v 70. letih prejšnjega stoletja predvidel teoretski fizik Stephen Hawking, a jih doslej še nihče ni videl. Zaradi pomanjkanja opazovalnih dokazov so to teorijo v naslednjih desetletjih označevali za špekulativno in eksotično.

PSIHOTERAPEVT
03. 09. 2025 18.16
Kaksen veliki pok eh.. Oni so dalec od razumevanja vesolja.. Edini planet ki je poknu je Kripton od Supermana 😘
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
03. 09. 2025 18.10
-1
In kar mi je najbolj smešno je to da človek in predniki sodobnega človeka so že obstajali pred milijoni let in karkoli se je že dogajalo v tistem trenutku v vesolju..koga briga, zdaj pa majo 400 let teleskop in si mislijo da vse kar vidijo da je kao tako zelo zelo zelo pomembno in zanimivo....pfff
ODGOVORI
0 1
bohinj je zakon
03. 09. 2025 18.06
-1
A ni na zemlji zadosti problemov? Zdaj pa še črna luknja, ki grozi, da nas poje? Kako slab dan.
ODGOVORI
0 1
Nace Štremljasti
03. 09. 2025 18.00
-1
a se za to črno luknjo vidijo jenkiji ki pravijo da so bili na luni,no pardon v puščavi
ODGOVORI
1 2
Mr Nobady
03. 09. 2025 17.57
+0
Naj raziskujejo, samo na lastne stroške, ne pa od davkov. Vstran vržen denar.
ODGOVORI
3 3
SDS_je_poden
03. 09. 2025 17.57
+0
To je nekaj najlepšega, kot ti dokazi sesujejo teorijo. Potem se da s temi novimi dokazi razviti novo teorijo.
ODGOVORI
1 1
SDS_je_poden
03. 09. 2025 17.57
+1
Hočem reči, to je bistvo znanosti, da se nenehno testira teorije z novimi dokazi.
ODGOVORI
1 0
Mr Nobady
03. 09. 2025 18.05
-1
Vmes pa požirajo denar, ovcam pa tak nič bolje se ne godi..
ODGOVORI
0 1
Mr Nobady
03. 09. 2025 17.55
+0
Ojoj, s čim se človek ubada... to je izven človeške lige. Človek gara od jutra do večera, potem pa si še kruh ne more kupiti brez kredita.. tu pa o nekih prastarih luknjah pa velikem poku...ja naj so.. je res vse na zemlji tako OK, da moramo se moramo ubadati z tisto črnino dolgočasno?
ODGOVORI
2 2
Midelamodrugace
03. 09. 2025 17.42
+0
Jezus je naredil vesolje z eno besedo. Ravno tako morje kopno. Verujem vse kar piše v tradicionalni bibliji
ODGOVORI
2 2
slim386
03. 09. 2025 17.52
+1
Če veruješ v biblijo potem bi moral vedeti da je Bog ustvaril vse ne Jezus. Hitro nazaj prebrati biblijo.
ODGOVORI
2 1
Mr Nobady
03. 09. 2025 17.58
+1
Ovca pa je napisala Biblijo... In ovcam je ne za verjeti, ker so v službi pastirjev
ODGOVORI
1 0
EU Dig. Cenzura
03. 09. 2025 17.30
-1
Ma dejte nehat noben znanstvenik nima pojma. Skoraj nihce ne ve nic! Veste samo tisto kar ste nauceni v solah, berete v revijah, gledate po tv. Nimate pojma!
ODGOVORI
5 6
EU Dig. Cenzura
03. 09. 2025 17.31
-4
Zgodovino pisejo zmagovalvi in to tako kot zelijo oni
ODGOVORI
1 5
Teleport
03. 09. 2025 17.39
+2
Ti se to ne veš da nič ne ves😁
ODGOVORI
3 1
EU Dig. Cenzura
03. 09. 2025 17.48
-1
ja pa adam in eva, kaca in jabolko. Potem je pa nasatlo clovestvo….
ODGOVORI
1 2
Pikaponca
03. 09. 2025 17.24
-2
Baje se je vse začelo z velikim POM, nekje pred 14.5 milijardami let, kaj je bilo prej ne ve nihče, kje v v katerem hladilniku je bilo to spravljeno tud ne ve nihče, povejte mi kaj je bilo dan pred velikim pokom, kje je bila ta kritična masa, pa bomo verjeli v to pravljico.
ODGOVORI
3 5
Mr Nobady
03. 09. 2025 18.01
-1
Nekaj je vedno bilo, potem pa se je mimogrede sprdnilo vesolje.. Nekaj=ocean, vesolje=so vodni mehurčki.. Ni vredno razmišljati o tem, ker je tak bedno, samo toliko smo nastali, da garamonin potem bomo za nagrado umrli..
ODGOVORI
0 1
