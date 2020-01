Znanstveniki najverjetneje odkrili krater meteorita, ki je na Zemljo padel pred 800.000 leti

Meteorit je predmet iz vesolja, ki preživi potovanje skozi atmosfero in pade na zemeljsko površje. Meteorit, ki je na Zemljo padel pred 790.000 leti, je bil širok dva kilometra, posledice padca pa so bile tako velike, da so naplavine potovale po Aziji, Avstraliji in Antarktiki. Prvi namigi, ki so vodili do mesta trka, so prišli od majhnih, prodnatih steklenih predmetov, imenovanih tektiti. Znanstveniki verjamejo, da so tektiti nastali iz Zemljinega materiala, ki se je stopil ob udarcu meteorita in so bili vrženi v naše ozračje, preden so padli nazaj na tla. "Njihov obstoj pomeni, da je bil udarni meteorit tako velik, njegova hitrost pa tako hitra, da je lahko stopil kamenje, v katerega se je zaletel," je za CNNpovedal profesor Kerry Sieh , glavni raziskovalec Singapurskega observatorija in eden od avtorjev prispevka, objavljenega v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences. Tektiti, stari od 750.000 do 35,5 milijona let, so bili najdeni po vsem planetu, na območjih, imenovanih nastlana polja. Ta polja najdemo na vseh celinah, razen na Antarktiki, navajajo na Univerzi v Teksasu.

FOTO: Proceedings of the National Academy of Sciences

Znanstveniki so večinoma lahko določili izvorni krater tektitov, razen enega - avstralskoazijsko polje. Razprostira se vse od južne Kitajske do južne Avstralije in je največje znano tektitno polje, ki pokriva približno 10 odstotkov zemeljske površine. "Bilo je veliko, veliko poskusov, da bi našli mesto vpliva in veliko predlogov, od severne Kambodže do osrednjega Laosa in celo južne Kitajske, ter od vzhodne Tajske do obalnega Vietnama," je dejal Sieh.

"Toda naša raziskava je prva, ki je zbrala toliko dokazov, od kemične narave tektitov do njihovih fizičnih lastnosti in od gravitacijskih meritev do meritev starosti lav, ki bi lahko pokopale krater."Na podlagi izračunov znanstvenikov je skriti udarni krater, ki je ustvaril obsežno avstralskoazijsko polje nastlanih tektitov, širok približno 13 kilometrov in dolg 17 kilometrov. Toda za potrditev teorije je treba storiti še več. Znanstveniki bodo zdaj morali "izvrtati nekaj sto metrov, da bi videli, ali so skale pod lavo res kamnine, ki bi jih pričakovali na mestu trka; to je veliko dokazov za taljenje in drobljenje,"je zaključil Sieh.