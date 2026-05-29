Znanost in tehnologija

Znanstveniki napovedujejo večjo in bolj škodljivo točo

Ljubljana, 29. 05. 2026 07.00

Avtor:
A.K.
Toča

Nova študija napoveduje drastičen porast neviht z veliko točo do konca stoletja. Segrevanje ozračja namreč povečuje nestabilnost in količino energije, kar bo vodilo do pogostejšega pojava zrn toče, večjih od običajnih frnikol.

Nova študija svari, da bo vedno toplejši svet verjetno povzročil večjo in bolj škodljivo točo. Podnebne spremembe povzročajo več nestabilnega ozračja, kar zaradi več sproščene energije spodbuja nastanek toče. Zato se bo število neviht po svetu, ki bodo na strehe, avtomobile in tla pošiljale točo, večjo od velike frnikole, do konca stoletja povečalo za 38 % do 47 %, napoveduje nova raziskava v znanstveni reviji Nature, poroča AP.

Kot pojasnujejo, je to posledica tega, da je v toplejšem ozračju več vodne pare, skoraj sedem odstotkov na stopinjo Celzija, in to poveča razpoložljivo energijo v ozračju. Kar pa vodi do več neviht, ki lahko povzročijo točo.

Računalniške simulacije kažejo, da se bo toča povečevala s podnebnimi spremembami. Prav takšna, večja zrna, pa povzročajo več škode, svarijo znanstveniki. Ta namreč tehtajo več in hitreje padajo po zraku ter na tla posledično udarijo z večjo močjo.

Medtem ko lahko majhna toča poškoduje pridelke, lahko velika toča, velika približno pet centimetrov, povzroči veliko škodo na vozilih, strehah, sončnih celicah in drugi infrastrukturi, za AP poudarja Andreas Prein, klimatolog na ETH Zürich, ki ni bil del študije. Eno luknjo na strehi zaradi enega samega kamna toče je mogoče zakrpati, vendar veliko velikih zrn toče, ki udarijo v to streho, običajno pomeni drago zamenjavo strehe, je ponazoril.

Toča povzroča veliko škodo. ZDA že zdaj stane približno 10 milijard na leto in približno 80 milijard evrov po vsem svetu, je za AP ponazoril soavtor študije John Allen z univerze Central Michigan. Toča povzroči več škode kot tornadi in na splošno stane več kot nekaj orkanov na leto. V zadnjih letih smo bili priča rekordnim količinam toče: "To se mi zdi izjemno zaskrbljujoče, ne gradimo tako, da bi bile stavbe odporne na močnejšo in debelejšo točo v prihodnosti" poudarja.

Razlagalnik

Toča je vrsta padavin v trdnem stanju, ki nastane v močnih nevihtnih oblakih, imenovanih kumulonimbusi. Proces se začne, ko močni vzgornji tokovi zraka dvignejo vodne kapljice visoko v hladnejše plasti ozračja, kjer zamrznejo v ledene kristale. Ti kristali nato krožijo znotraj oblaka, pri čemer se nanje lepijo nove plasti podhlajene vode, ki sproti zamrzujejo. Ko zrna postanejo dovolj težka, da jih vzgornji tokovi ne morejo več držati v zraku, padejo na tla kot toča.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
