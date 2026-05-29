Znanstveniki napovedujejo večjo in bolj škodljivo točo

Nova študija svari, da bo vedno toplejši svet verjetno povzročil večjo in bolj škodljivo točo. Podnebne spremembe povzročajo več nestabilnega ozračja, kar zaradi več sproščene energije spodbuja nastanek toče. Zato se bo število neviht po svetu, ki bodo na strehe, avtomobile in tla pošiljale točo, večjo od velike frnikole, do konca stoletja povečalo za 38 % do 47 %, napoveduje nova raziskava v znanstveni reviji Nature, poroča AP.

Toča FOTO: AP

Kot pojasnujejo, je to posledica tega, da je v toplejšem ozračju več vodne pare, skoraj sedem odstotkov na stopinjo Celzija, in to poveča razpoložljivo energijo v ozračju. Kar pa vodi do več neviht, ki lahko povzročijo točo. Računalniške simulacije kažejo, da se bo toča povečevala s podnebnimi spremembami. Prav takšna, večja zrna, pa povzročajo več škode, svarijo znanstveniki. Ta namreč tehtajo več in hitreje padajo po zraku ter na tla posledično udarijo z večjo močjo.

Medtem ko lahko majhna toča poškoduje pridelke, lahko velika toča, velika približno pet centimetrov, povzroči veliko škodo na vozilih, strehah, sončnih celicah in drugi infrastrukturi, za AP poudarja Andreas Prein, klimatolog na ETH Zürich, ki ni bil del študije. Eno luknjo na strehi zaradi enega samega kamna toče je mogoče zakrpati, vendar veliko velikih zrn toče, ki udarijo v to streho, običajno pomeni drago zamenjavo strehe, je ponazoril. Toča povzroča veliko škodo. ZDA že zdaj stane približno 10 milijard na leto in približno 80 milijard evrov po vsem svetu, je za AP ponazoril soavtor študije John Allen z univerze Central Michigan. Toča povzroči več škode kot tornadi in na splošno stane več kot nekaj orkanov na leto. V zadnjih letih smo bili priča rekordnim količinam toče: "To se mi zdi izjemno zaskrbljujoče, ne gradimo tako, da bi bile stavbe odporne na močnejšo in debelejšo točo v prihodnosti" poudarja.