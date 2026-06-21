Znanstveniki našli na milijone let staro pokopališče kitov

Raziskovalci so po poročanju CNN v Diamantinski prelomni coni na globini med 5.000 in 7.000 metri odkrili eno največjih in najglobljih znanih pokopališč kitov na svetu. Območje se razteza približno 1.200 kilometrov, na njem pa so našli tako sodobna trupla kitov kot fosile, stare več kot pet milijonov let. Med 32 potopi z raziskovalno podmornico so znanstveniki zabeležili 485 nahajališč fosilov in pet nedavnih ostankov kitov. Po ocenah bi lahko na dnu jarka ležalo več kot deset milijonov kitovih ostankov, kar močno presega vse doslej znane primerljive lokacije.

Pokopališče kitov FOTO: AP

Večina najdenih kosti pripada kljunatim kitom, skrivnostni skupini globokomorskih sesalcev, o katerih znanstveniki še vedno vedo razmeroma malo. Zaradi njihovega načina življenja in pogostega potapljanja v velike globine naj bi bilo območje pomembna migracijska pot ali življenjski prostor teh živali. Posebnost odkritja je tudi izjemna raznolikost življenja, ki se razvija okoli poginulih kitov. Sveži ostanki gostijo številne mrhovinarje, med njimi črve, polže, morske zvezde in školjke, ki preživijo s pomočjo kemičnih procesov. Nekatere od teh vrst bi lahko bile za znanost povsem nove. Raziskovalci so med fosili odkrili tudi del lobanje doslej neznane vrste kljunatega kita, ki so jo poimenovali Pterocetus diamantinae. Odkritje ponuja nove vpoglede v evolucijo teh živali in nakazuje, da bi se na morskem dnu lahko skrivale še številne neodkrite vrste.

Pokopališče kitov FOTO: AP