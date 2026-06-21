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Znanost in tehnologija

Znanstveniki našli na milijone let staro pokopališče kitov

Perth, 21. 06. 2026 15.19 pred 4 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Pokopališče kitov

Znanstveniki so v globinah Indijskega oceana jugozahodno od Avstralije odkrili izjemno območje, kjer se že milijone let kopičijo ostanki kitov. Na morskem dnu ležijo milijoni kosti, med njimi tudi fosili doslej neznane vrste, območje pa privablja številne globokomorske organizme.

Raziskovalci so po poročanju CNN v Diamantinski prelomni coni na globini med 5.000 in 7.000 metri odkrili eno največjih in najglobljih znanih pokopališč kitov na svetu. Območje se razteza približno 1.200 kilometrov, na njem pa so našli tako sodobna trupla kitov kot fosile, stare več kot pet milijonov let.

Med 32 potopi z raziskovalno podmornico so znanstveniki zabeležili 485 nahajališč fosilov in pet nedavnih ostankov kitov. Po ocenah bi lahko na dnu jarka ležalo več kot deset milijonov kitovih ostankov, kar močno presega vse doslej znane primerljive lokacije.

Pokopališče kitov
Pokopališče kitov
FOTO: AP

Večina najdenih kosti pripada kljunatim kitom, skrivnostni skupini globokomorskih sesalcev, o katerih znanstveniki še vedno vedo razmeroma malo. Zaradi njihovega načina življenja in pogostega potapljanja v velike globine naj bi bilo območje pomembna migracijska pot ali življenjski prostor teh živali.

Posebnost odkritja je tudi izjemna raznolikost življenja, ki se razvija okoli poginulih kitov. Sveži ostanki gostijo številne mrhovinarje, med njimi črve, polže, morske zvezde in školjke, ki preživijo s pomočjo kemičnih procesov. Nekatere od teh vrst bi lahko bile za znanost povsem nove.

Raziskovalci so med fosili odkrili tudi del lobanje doslej neznane vrste kljunatega kita, ki so jo poimenovali Pterocetus diamantinae. Odkritje ponuja nove vpoglede v evolucijo teh živali in nakazuje, da bi se na morskem dnu lahko skrivale še številne neodkrite vrste.

Pokopališče kitov
Pokopališče kitov
FOTO: AP

Znanstveniki menijo, da se trupla kitov na tem območju kopičijo zaradi posebne geografije morskega dna. V-oblikovani jarki delujejo kot nekakšen lijak, ki usmerja poginule živali na isto območje, kjer jih zaradi zelo počasnega premikanja sedimentov ohranjajo posebni minerali, ki sčasoma ustvarijo fosile, navaja CNN.

Odkritje velja za eno najpomembnejših paleontoloških in globokomorskih najdb zadnjih let ter odpira nova vprašanja o življenju in smrti kitov v najglobljih delih svetovnih oceanov.

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KOMENTARJI1

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flojdi
21. 06. 2026 15.24
.torej imajo ..poleg ljudi ..in slonov..tudi lepi kiti svoja pokopališča./.?pa smo res ljudje NajPametnejši
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