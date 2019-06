Znanstveniki navdušeni nad redkim posnetkom orjaškega lignja

Znanstveniki so navdušeni nad novim posnetkom orjaškega lignja iz mehiškega zaliva. Velikost orjaškega lignja so ocenili na 3,7 metra. Zabeležila ga je mednarodna ekipa znanstvenikov, ki je dva tedna preživela na odpravi, na kateri so preiskovali, kako živijo morska bitja v globinah mehiškega zaliva.

Z uporabo kamere, ki je bila nameščena na podvodno raziskovalno plovilo Medusa, so posneli, kako je na 750 metrih globine nekaj nenadoma priplavalo iz teme. Morsko bitje je pritegnila vaba na plovilu, znana kot elektronska meduza. Profesorja biologije in znanstvenika Sonkie Johnsenin Eddie Widder sta pojasnila, da je bil prizor videti, kot da 'velika cevasta žival' lovi e-meduzo.

"Takoj smo vedeli, da gre za orjaškega lignja. Bil je velik, a ker je 'napadel' naravnost v kamero, je bilo nemogoče natančno oceniti, kako velik je. Ocenjujemo, da je dolg vsaj tri do 3,7 metra."

Orjaški lignji lahko sicer zrastejo do 12 metrov v dolžino, nove raziskave pa so razkrile, da lahko dosežejo celo do 20 metrov dolžine. Znanstveniki opozarjajo, da primerjava orjaškega lignja z morskimi pošastmi ni na mestu. "Zagotovo je orjaški ligenj nenavadna žival iz naše perspektive, a žival je le lovila hrano, in ko se je izkazalo, da ne gre za njen plen, se je umaknila. Gre za radovedna in veličastna bitja."

Ekipa znanstvenikov je bila nad odkritjem navdušena. Kot poroča The New York Timesje znanstvenikom šele drugič uspelo posneti orjaškega lignja na takšni globini. Pred sedmimi leti je sicer znanstvenikom uspelo na kamero ujeti orjaškega lignja na Japonskem. Posnetek po besedah znanstvenikov ponuja redek, nov in pomemben uvid v 'lovske metode' te veličastne živali.