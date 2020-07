Znanstveniki objavili največji tridimenzionalni zemljevid vesolja

Zemljevid razkriva, kako strukturo vesolja opredeljujejo nitke in praznine materije, ko je bilo staro šele 300.000 let. Pokaže tudi vzorce porazdelitve galaksij, ki so jih raziskovalci uporabili za določitev parametrov vesolja z več kot 1-odstotno natančnostjo.

Znanstveniki so objavili največji tridimenzionalni zemljevid vesolja, ki dokazuje, da je v osnovi ravno in zapolnjuje 11 milijard let staro vrzel v svoji zgodovini. "Tako starodavno zgodovino vesolja kot njegovo nedavno ekspanzijsko zgodovino poznamo precej dobro, vendar je v sredini 11 milijard let težavna vrzel," je dejalKyle Dawson. Kozmolog z Univerze v Utahu je vodil ekipo Sloan Digital Sky Survey (SDSS), ki se je zadnjih pet let ukvarjala z zapolnitvijo te vrzeli, poroča Sky News. Njihovi izsledki so bili ustvarjeni v mednarodnem sodelovanju z več kot 100 astrofiziki, ki sodelujejo v nečem, kar se imenuje Baryon Oscilation Spectroscopic Survey (eBOSS). Raziskava je zajela podrobne meritve več kot dveh milijonov galaksij in kvazarjev, ki zajemajo 11 milijard let vesolja.

Zemljevid razkriva, kako strukturo vesolja opredeljujejo nitke in praznine materije, ko je bilo staro šele 300.000 let. Pokaže tudi vzorce porazdelitve galaksij, ki so jih raziskovalci uporabili za določitev parametrov vesolja z več kot 1-odstotno natančnostjo. Ključnega pomena za določeno kozmološko skrivnost, ki že desetletja osuplja astronome, je neusklajenost v Hubblovi stalnici. Ta temelji na opazovanju, da se vesolje širi, kar vemo, ker se galaksije, ki so bolj oddaljene od Zemlje, oddaljujejo še hitreje kot galaksije, ki so bližje. Toda težava je, da se nihče ne more strinjati, kako hitro se širi, nova raziskava pa potrjuje, da se zdi, da se različni deli širijo z različnimi hitrostmi – vse navidezno vzdolž iste ravne osi, čeprav ima geometrijsko krivuljo. Posamezne skupine v skupini eBOSS na univerzah po vsem svetu so analizirale različna območja in ustvarile različne dele zemljevida s pomočjo galaksij, ki oddajajo različne valovne dolžine svetlobe. "Skupina je za izdelavo dela zemljevida, starega šest milijard let, uporabila velike, rdeče galaksije. Dlje pa je uporabljala mlajše, modre galaksije," so povedali v SDSS.

