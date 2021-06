Znanstveniki odkrili, da lahko sperma v vesolju preživi tudi 200 let

Pri liofilizirani spermi miši, ki so jo hranili na krovu Mednarodne vesoljske postaje, po šestih letih v vesolju ni imela poškodovanega DNK in je lahko proizvedla "zdrave vesoljske mladiče". Raziskava je pokazala, da lahko sperma v vesolju preživi tudi 200 let. Po mnenju znanstvenikov bo to odkritje bolje osvetlilo, ali se lahko sesalci, vključno z ljudmi, v vesolju razmnožujejo.

Pred tem so strokovnjaki verjeli, da bo sevanje v vesolju poškodovalo naš DNK in onemogočilo nadaljnje razmnoževanje. A nove ugotovitve so zdaj to teorijo spremenile. Znanstveniki so namreč na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) šest let hranili spermo miši, ki je danes še vedno zdrava, poroča The Independent. Raziskava, ki so jo včeraj objavili v reviji Science Advances, je skupaj z eksperimenti na tleh, na katerih je bila sperma miši izpostavljena rentgenskim žarkom, pokazala, da se lahko semenske celice sesalcev na ISS ohranijo približno 200 let.

icon-expand Po šestih letih v vesolju DNK v spermi miši ni bil poškodovan. FOTO: Dreamstime

Raziskovalci sicer že dolgo vedo, da bi lahko izpostavljenost sevanju v vesolju poškodovala DNK v celicah in povzročila mutacije, ki bi se lahko prenesle na potomce, pomanjkanje zamrzovalnikov na krovu ISS pa je preprečilo dolgoročne raziskave živih celic. Do zdaj je bil celo sedanji model tveganja za nastanek raka za vesoljsko sevanje zgrajen na podlagi podatkov preživelih iz atomskih bombnih napadov v Hirošimi in Nagasakiju, ne pa na podlagi poskusov v vesolju, je dejala ekipa, ki je raziskovala to področje. Da bi odpravili te omejitve, so raziskovalci liofilizirali – postopek sušenja z zamrzovanjem - vzorce sperme pri 12 miših in jih zaprli v majhne, lahke kapsule, ki so jih z raketo prepeljali na ISS, ne da bi jim bilo kasneje treba zamrzovalnik. Zaradi zapletene mešanice številnih različnih vrst sevanj v vesolju znanstveniki pravijo, da poskusi, ki ocenjujejo poškodbe DNK na Zemlji, ne morejo zajeti resničnih razmer zunaj naše atmosfere. "Za razliko od stanja na Zemlji, je v vesolju prisotnih veliko različnih vrst sevanja. Od sončnih žarkov na primer prihajajo težki ioni, protoni in elektromagnetni valovi," je razložil raziskovalec Sayako Wakayama z Univerze v Yamanashiju.

icon-expand Mednarodna vesoljska postaja FOTO: Nasa

"Vse te vrste sevanja je hkrati težko obsevati in reproducirati na tleh, zato mislim, da je poškodbe DNK v bioloških vzorcih mogoče meriti le v vesolju," je pojasnil. Znanstveniki so redno testirali majhne dele vzorca, nekaj so jih po devetih mesecih vrnili na Zemljo, eno od serij so na ISS pustili dve leti in devet mesecev, drugo pa pet let in 10 mesecev. Ko so raziskovalci vzorce preizkusili z orodji, ki so merila, koliko sevanja so absorbirali, in izvedli teste za oceno poškodb DNK v celičnih jedrih, so ugotovili, da dolgotrajno bivanje na krovu ISS ni povzročilo poškodb na liofiliziranih vzorcih sperme. Profesor Wakayama je dejal, da so "dobili veliko genetsko normalnih potomcev". "Ta odkritja so bistvenega pomena za človeštvo. Ko bo čas za selitev na druge planete, bomo morali ohraniti raznolikost genskih virov, ne samo za ljudi, ampak tudi za domače živali," je dejal.