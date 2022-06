Znanstveniki odkrili do zdaj največjega kopenskega dinozavra

Znanstveniki so na otoku Wight odkrili ostanke največjega kopenskega dinozavra v Evropi. Okoli 125 milijonov let stare kosti so pripadale spinozavru, dvonogemu dinozavru s krokodiljim obrazom. Kosti so zdaj na ogled v muzeju Dinosaur Isle Museum v Sandownu.

Paleontologi z Univerze v Southamptonu so identificirali ostanke 10-metrskega plenilca, ki je živel pred okoli 125 milijoni let. Ostanke, ki vključujejo medenična in repna vretenca, so odkrili na jugozahodni obali otoka Wight. Kosti je na otoku odkril lovec na dinozavre Nick Chase, raziskavo pa je po njegovi smrti vodil doktorski študent Chris Barker. "Glede na nekatere dimenzije se zdi, da predstavlja enega največjih plenilskih dinozavrov, ki so jih do zdaj odkrili v Evropi. Morda celo največjega," je dejal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Soavtor raziskave Darren Naish je dejal, da novo odkritje potrjuje tudi njihovo tezo izpred enega leta, in sicer da spinozavri izvirajo iz zahodne Evrope, od koder so se nato razširili tudi drugod. "Upamo, da se bodo sčasoma pojavili dodatni ostanki." Znanstveniki domnevajo, da sledi na kosti nakazujejo, da so telo velikanskega dinozavra po njegovi smrti napadli mrhovinarji in razkrojevalci. "Zanimivo je, da je ta velikanski morilec postal obrok za številne žuželke," je dejal še en soavtor Jeremy Lockwood, prav tako doktorski študent na Univerzi v Portsmouthu in Prirodoslovnem muzeju.