Astronomi odkrili izvor asteroida, ki naj bi z Zemlje izbrisal dinozavre?

Udar asteroida Chicxulub je sprožil cunamije, požare, v ozračje pa je izstrelil velike količine žvepla. Eksplozija, ki jo je povzročil udar, je imela moč desetih milijard atomskih bomb. Astronomi zdaj verjamejo, da so odkrili izvor tega asteroida, ki naj bi z obličja našega planeta izbrisal dinozavre. Asteroid, ki je bil širok več kot devet kilometrov, je Zemljo zadel pred 66 milijoni let ter s tem končal 180 milijonov let dolgo vladavino dinozavrov.

Znanstveniki so prek vzorcev na Zemlji in znotraj vrtalnih jeder pregledali ostanke starodavne kamnine in odkrili, da gre za ostanke temnega asteroida z visokim razmerjem ogljika. Ti meteoriti sestavljajo približno tri odstotke vseh meteoritov, ki padejo na Zemljo, poroča The Independent.

Raziskovalci so nato nadaljevali z razvojem računalniškega modela, s katerim so ugotovili, kako pogosto lahko asteroidi v glavnem asteroidnem pasu pobegnejo in trčijo v Zemljo. Želeli so namreč vedeti, ali je asteroid, ki je pobegnil iz glavnega asteroidnega pasu, tisti, ki je privedel do izumrtja dinozavrov.

Ti asteroidi so običajno večji od devetih kilometrov, na Zemljo pa padejo enkrat na 250 milijonov let. To je desetkrat pogosteje, kot so sprva mislili. Računalniški model, ki so ga uporabili raziskovalci, je preučil tudi, kako pogosto tem asteroidom v primerjavi z drugimi vrstami uspe ubežati glavnemu asteroidnemu pasu. Raziskovalci so ugotovili, da so polovico izločenih asteroidov predstavljali temni ogljikovi hondriti, kar ustreza vrsti, za katero se domneva, da je povzročila krater Chicxulub.

Raziskovalci so z Nasinim superračunalnikom Pleaides spremljali 130 tisoč modelov asteroidov in spremljali njihov napredek v stotinah milijonov let. "Naša razlaga vira udarca Chicxulub se lepo ujema s tem, kar že vemo o razvoju asteroidov," je dejala soavtorica študije Simone Marchi.