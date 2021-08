Znanstveniki odkrili najsevernejši otok na svetu

Ob obali Grenlandije so znanstveniki odkrili nov otok, za katerega pravijo, da je najsevernejša kopenska točka na svetu. Razkrili so ga nedavni premiki gmot ledu na Arktiki.

Sprva so mislili, da so prispeli na Oodaaq, otok, ki ga je danska raziskovalna skupina odkrila leta 1978. Šele kasneje, ko so natančno preverili točno lokacijo, so ugotovili, da so pravzaprav obiskali drug otok, 780 metrov severozahodneje.

"Vsi so bili veseli, da smo našli kopno, za katerega smo mislili, da je otok Oodaaq," je dejala švicarska podjetnica Christiane Leister, ustanoviteljica Leisterjeve fundacije, ki je financirala odpravo. To po njenih besedah nekoliko spominja na odprave v preteklosti, ko so raziskovalci mislili, da so pristali na določenem mestu, a so dejansko našli popolnoma drugo.