Znanstveniki odkrili nov mehanizem imunskega sistema

Raziskava se osredotoča na proteasom, drobno strukturo, ki jo najdemo v vsaki celici telesa. Gre za velike proteinske komplekse v celični citoplazmi in jedru, ki so sposobni razgrajevati beljakovine, ki so poškodovane ali celici niso več potrebne. Toda izraelski znanstveniki so v novi raziskavi, ki so jo objavili v reviji Nature , izvedli vrsto poskusov, s katerimi so dokazali, da proteasom zazna, kdaj je celica okužena z bakterijami. Nato spremeni svojo strukturo in vlogo ter stare beljakovine začne spreminjati v orožje, ki lahko uniči zunanjo plast bakterij in jih ubije.

"To je res razburljivo, saj nikoli nismo vedeli, da se to dogaja," je za BBC dejal profesor Jifat Merbl z Weizmannovega inštituta za znanost. "Odkrili smo nov mehanizem imunosti, ki nam omogoča obrambo pred bakterijskimi okužbami," je poudaril. "To se dogaja v našem telesu v vseh celicah in ustvarja povsem nov razred potencialnih naravnih antibiotikov," je dodal.

Skupina raziskovalcev je skušala te naravne antibiotike najti s pomočjo procesa, ki mu pravijo "potapljanje v smetnjake". Nato so jih testirali na bakterijah v laboratoriju ter na miših z bakterijsko pljučnico in sepso. Rezultati, ki so jih dosegli, so primerljivi z nekaterimi uveljavljenimi antibiotiki. In ko so v laboratorijih v celicah onesposobili proteasom, jih je bilo veliko lažje okužiti z bakterijami, kot je salmonela.

Imunolog Daniel Davis iz Imperial College London je dejal, da so ugotovitve izjemno provokativne in zelo zanimive, saj spreminjajo naše razumevanje tega, kako se naše telo bori z okužbami.

"Pri tem je najbolj vznemirljivo to, da gre za povsem neodkrit proces, s katerim v naših celicah nastajajo protibakterijske molekule, kar je izjemno pomembno in presenetljivo," je dejal za BBC. A kot pravi, je zamisel, da bi to izkoristili za nov vir antibiotikov, treba še preizkusiti, in da bo za to potreben čas.

Novi antibiotiki bi lahko pomenili rešitev za vse bolj perečo težavo odpornosti bakterij na klasične antibiotike. Po nekaterih ocenah vsako leto zaradi okužb z bakterijami, ki so odporne na antibiotike, umre več kot milijon ljudi.