Znanstveniki odkrili nove 'skrivnosti' nastanka raka

Ekipa znanstvenikov je preučila ogromno količino podatkov, ki so razkrili nove vzorce v DNA raka, piše BBC . To je pomembno odkritje, saj daje namige o nastanku bolezni, ki jih znanstveniki doslej še niso razumeli. Upajo, da bodo ti genetski namigi, kot so poimenovali nova odkritja, pomagali pri izboljšanju diagnoze in zdravljenju raka.

Kot ponazarjajo raziskovalci, si lahko raka predstavljamo kot pokvarjeno verzijo zdravih celic. Mutacije v naši DNK spremenijo celice, ki se začnejo nenadzorovano deliti. Zdravniki številne vrste raka kategorizirajo glede na mesto nastanka in vrsto vključenih celic, vendar lahko sekvenciranje celotnega genoma zagotovi dodatne ključne informacije, piše BBC.

Raziskovalna skupina iz Univerze v Cambridgeu je analizirala podatke o sekvenciranih celotnih genomih 12.000 bolnikov, ki so jih prizadeli rak in redke bolezni. Z na tisoče genetskih sprememb, opaženih pri tumorju, ki so ga analizirali, so raziskovalci odkrili specifične kombinacije genetskih sprememb, t. i. mutacijske podpise, ki so lahko ključni za razvoj raka. Odkrili so 58 novih vzorcev, ki vodijo k nastanku raka.

Vodja študije, profesorica Serena Nick-Zainal z univerze Cambridge, je raziskavo ponazorila kot "arheološka izkopavanja" raka pri ljudeh: "Te informacije nam lahko podajo vzorce ali odtise na področju rakov. Pri vsaki osebi sta rak in mehanizem njegovega nastanka drugačna. Če razumemo nastanek teh mehanizmov, to pomeni, da smo tudi korak bližje prilagajanju zdravljenja posameznikom."