Znanstveniki odkrili novo vrsto žuželk

Pred novim odkritjem, leta 2018, je bila zadnja zabeležena zaznava malega škržatka iz redkega rodu Phlogis leta 1969 v Srednjeafriški republiki. Mali škržatki so tesno povezani s cikadami, vendar so veliko manjši, na novo odkrite moške vrste merijo le 6,5 mm. Žuželke se večinoma prehranjujejo s sokom rastlin, njihov plenilec pa so pajki, hrošči in parazitske ose ter ptice.

Britanski znanstvenik je v ugandskem deževnem gozdu odkril novo vrsto žuželk. Alvin Helden z Univerze Anglia Ruskin (ARU) je žuželko odkril med terenskim delom s študenti v narodnem parku Kibale. Žuželko, ki so jo poimenovali Phlogis kibalensis, je iz družine malih škržatkov, s svojim značilnim kovinskim sijajem, koščičastim telesom in moškimi reproduktivnimi organi v obliki listov.

Helden je dejal, da je šele pod mikroskopom opazil, da je samec žuželke nova vrsta, predvsem zaradi oblike njegovih reproduktivnih organov, ki imajo del, ki je videti kot 'majhni listi'.

"Najti to novo vrsto je enkraten dosežek v življenju, še posebej, ker je bil njen najbližji sorodnik nazadnje odkrit v drugi državi pred več kot 50 leti. Vedel sem, je nekaj zelo posebnega, takoj ko sem ga opazil. Mali škržatki tega rodu in širšega plemena so po videzu zelo nenavadni in jih le redko najdemo. Pravzaprav so tako neverjetno redki, da njihova biologija ostaja skoraj popolnoma neznana, o Phlogis kibalensis pa ne vemo skoraj nič. Obstaja nekaj čudovitih krajev, kot je nacionalni park Kibale v Ugandi, kjer bodo divje živali preživele, toda zunaj nacionalnih parkov in rezervatov je količina deževnega gozda, ki je bila v tropih posekana, uničujoča," je povedal Helden, ki je tudi član raziskovalne skupine za uporabno ekologijo pri ARU. Dodal je, da bi redke vrste lahko živele kjer koli, "vendar krčenje gozdov pomeni, da bomo vrste izgubili, preden jih odkrijemo."

Helden od leta 2015 vodi študentske terenske izlete v nacionalni park v zahodni Ugandi, blizu meje z Demokratično republiko Kongo, in kot del dela dokumentira žuželke, najdene v parku.