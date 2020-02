Znanstveniki odkrili skrivnostno populacijo prednikov človeka

"Vsi Zahodnoafričani, ki so sodelovali v raziskavi, delno izvirajo iz te neznane starodavne populacije," je po poročanju Guardianadejal Sriram Sankararaman , vodja raziskave na Univerzi v Los Angelesu. K DNK današnjih populacij iz Nigerije, Sierre Leone in Gambije, katerih genome je obravnavala raziskava, so ti predniki prispevali od dveh do 19 odstotkov.

Genetiki domnevajo, da so se predniki sodobnih Zahodnoafričanov parili z omenjeno še ne odkrito človeško vrsto pred več deset tisoč leti – podobno kot so se predniki Evropejcev nekoč parili z neandertalci.

Sledi do zdaj neznane človeške vrste so znanstveniki odkrili med raziskavo genoma prebivalcev današnje Zahodne Afrike, v kateri so med drugim ugotovili, da skrivnostni prednik človeka predstavlja celo do petino njegovega DNK, piše Guardian.

Znanstveniki domnevajo, da se je ta neznana populacija ločila od prednikov neandertalca in sodobnega človeka pred 360.000 do milijona let nazaj. V zadnjih 124.000 letih pa naj bi se ta populacija približno 20.000 posameznikov parila s predniki sodobnih Zahodnoafričanov.

To je predvladujoča teorija, a Sankararaman ob tem priznava, da so mogoče tudi druge razlage."Zelo je verjetno, da je slika tukaj veliko bolj zapletena," so zapisali avtorji raziskave, katere ugotovitve so bile objavljene v reviji Science Advances.

Določene raziskave so že v preteklosti namigovale oziroma domnevale, da so Afriko v preteklosti naseljevale tudi druge, še ne odkrite človeške vrste, a brez fosilnih ostankov ali DNK-dokazov so ti ostali zaviti v skrivnost.