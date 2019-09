Znanstveniki odkrili 'zmrznjenega zmaja severa'

Ameriški znanstveniki so odkrili novo vrsto letečega dinozavra, ki so ga poimenovali "zmrznjeni zmaj severa"oziroma cryodrakon boreas, ki predstavlja eno največjih živih bitij, ki je kadarkoli osvojila nebo. Nad Severno Ameriko je letel pred približno 77 milijoni let. Razpon kril tega velikanskega plazilca je meril skorajda deset metrov.

Prve fosilne ostanke so odkrili že pred tremi desetletji v kanadskem mestu Alberta, v parku Dinosaur Provincial Park, ki spada na seznam Unescove svetovne dediščine, saj se na tem območju nahajajo številni fosilni ostanki dinozavrov.

A paleontologi so sprva domnevali, da gre za ostanke pterozavra, vrste Quetzalcoatlus. A nove raziskave in dodatno odkriti fosilni ostanki v zadnjih letih so pokazali, da gre za popolnoma novo vrsto. Fosili vključujejo ostanke nog, vratu, reber in kril. Stari so med 76,9 in 75,8 milijoni let.