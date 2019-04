Znanstveniki opozarjajo na možne izbruhe tropskih bolezni po Evropi

Znanstveniki so na Evropskem kongresu klinične mikrobiologije in nalezljivih bolezni opozorili na nevarnost vročice in drugih tropskih bolezni, ki jih prenašajo insekti, tudi v severnejših zemljepisnih širinah. Za to obstaja več razlogov, med drugim podnebne spremembe, globalizacija in silovit socialnoekonomski razvoj.

Pogostost bolezni, ki se prenašajo z insekti, se povečuje – denga, črna mrzlica in encefalitis (vnetje možganov) bi se lahko razširili po Evropi, opozarjajo znanstveniki. Izbruhi teh bolezni so vedno pogostejši zaradi podnebnih sprememb, pa tudi ker ljudje vedno bolj potujejo po svetu, so znanstveniki povedali na Evropskem kongresu klinične mikrobiologije in nalezljivih bolezni. Tudi prej neprizadeta območja, ki ležijo višje, na primer sever Evrope, so ogrožena, če ne bomo ukrepali, opozarjajo raziskovalci. Treba je izboljšati nadzor in izmenjavo podatkov, še poudarjajo.

Kjer je denga, skušajo z "meglenjem" uničiti komarje, ki to mrzlico prenašajo. FOTO: Dreamstime

"Podnebne spremembe niso edini niti glavni dejavnik, ki vpliva na razvoj teh bolezni. Zagotovo pa k temu prispevajo poleg globalizacije, socialnoekonomskega razvoja, urbanizacije in drugih sprememb, ki spreminjajo podobo Zemlje. Vse to moramo nasloviti, da omejimo vnose teh bolezni in njihovo širjenje," je dejal Jan Semenza, eden glavnih govorcev na kongresu v Stockholmu. Njegove poglede je podprl tudi Giovanni Rezza z rimskega sanitarnega inštituta. "Stvari, ki smo se jih naučili iz zadnjih izbruhov virusa Zahodnega Nila v Severni Ameriki in virusa chikungunya na Karibih ter Italiji kažejo, da moramo biti pozorni pri predvidevanju tveganj, ki jih s sabo prinašajo te bolezni," je dejal.

Ugodne podnebne razmere azijskemu tigrastemu komarju omogočajo naselitev v Evropi. FOTO: Thinkstock