Znanstveniki osupli: v naši galaksiji odkrili 'grozd' 100 črnih lukenj

Znanstveniki predvidevajo, da bi odkritje večje skupine črnih lukenj, v kateri jih je zbranih kar 100, lahko pomagalo tudi razložiti nenavadni pojav, ki so ga nedavno odkrili v naši galaksiji – tanke tokove zvezd, za katere se zdi, da niso povezani s takšno kopico. Raziskovalci namreč menijo, da bi velike kopice, ki so napolnjene s črnimi luknjami, kot je na primer Palomar 5, lahko ustvarile te nepojasnjene tokove.

Novo neverjetno odkritje znanstvenikov, ki jih je popolnoma osupnilo, bi lahko pomagalo razložiti skrivnostno zvezdno kopico Palomar 5, osvetlilo pa bi lahko tudi razumevanje, kako se bo kopica razvijala v prihodnosti. Morda pa bo pomagalo tudi pri razumevanju usode drugih podobnih kopic v naši galaksiji, poroča The Independent.

"Ne vemo, kako nastajajo ti tokovi, toda ena ideja je, da gre za motene zvezdne kopice," je dejal Mark Gieles, ki dela na Inštitutu za kozmološke znanosti Univerze v Barceloni in je glavni avtor študije. "Vendar pa z nobenim od nedavno odkritih tokov zvezdna kopica ni povezana, zato v to teorijo ne moremo biti prepričani," ob tem poudarja in dodaja, da bi morali, da bi razumeli, kako ti tokovi nastajajo, preučiti enega s povezanim zvezdnim sistemom.

"Palomar 5 je edini primer, zato smo ga že podrobno preučili," je dejal. Palomar 5 leži v "galaktičnem obroču". Sestavljajo ga stare zvezde, ki ležijo okoli Mlečne ceste. To je ena najbolj redkih skupin obročev. Znan je tudi po dveh dolgih "repih", ki sta sestavljena iz razširjenih tokov izvrženih zvezd. Te repe znanstveniki uporabljajo kot ključni način za razumevanje njihovega nastanka v vesolju.

V novi raziskavi so znanstveniki posamično simulirali življenje zvezdne kopice. "Verjamemo, da se velik del binarnih združitev črnih lukenj oblikuje v zvezdnih kopicah," je povedal Fabio Antonini, soavtor študije z univerze Cardiff. "Velika uganka pa ostaja, koliko črnih lukenj se pravzaprav nahaja v teh grozdih," je dejal in dodal, da je to zelo težko oceniti, saj črnih lukenj ne moremo videti.