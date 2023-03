Znanstveniki oživili virus, ki je 48.500 let preživel zamrznjen v permafrostu

Permafrost pokriva petino severne poloble in že tisočletja podpira arktično tundro in borealne gozdove Aljaske, Kanade in Rusije. Služi kot nekakšna časovna kapsula, ki poleg starodavnih virusov ohranja mumificirane ostanke številnih izumrlih živali, ki so jih znanstveniki lahko odkrili in preučevali v zadnjih letih, vključno z dvema jamskima levjima mladičkoma in volnatim nosorogom.

"Veliko se dogaja s permafrostom, kar je zaskrbljujoče, in to resnično kaže, zakaj je zelo pomembno, da ga čim več ohranimo zamrznjenega," je dejala Kimberley Miner , podnebna znanstvenica s kalifornijskega raziskovalnega inštituta v Pasadeni.

Razlog, zakaj je permafrost dober medij za shranjevanje, ni samo zato, ker je hladen; to je okolje brez kisika, v katerega svetloba ne prodre. Toda današnje temperature na Arktiki se segrevajo do štirikrat hitreje kot preostali del planeta, kar slabi zgornjo plast permafrosta v regiji.

Da bi bolje razumel tveganja, ki jih predstavljajo zamrznjeni virusi, je Jean-Michel Claverie, zaslužni profesor medicine in genomike na Medicinski fakulteti Univerze Aix-Marseille v Franciji, testiral vzorce zemlje, vzete iz sibirskega permafrosta. Želel je namreč ugotoviti, ali so kakšni virusni delci še vedno nalezljivi. Išče namreč tisto, kar opisuje kot "zombi virusi" – in nekaj jih je našel.

Lovec na viruse

Claverie preučuje posebno vrsto virusa, ki ga je prvič odkril leta 2003. Znani kot velikanski virusi so veliko večji od tipične sorte in vidni pod običajnim svetlobnim mikroskopom – zaradi česar so dober model za tovrstno laboratorijsko delo. Leta 2014 mu je uspelo oživiti virus, ki ga je s svojo ekipo izoliral iz permafrosta, tako da je prvič po 30.000 letih postal kužen, in sicer tako, da ga je vstavil v gojene celice. Zaradi varnosti se je odločil preučevati virus, ki lahko cilja samo na enocelične amebe, ne pa na živali ali ljudi.

Podvig je ponovil leta 2015, ko je izoliral drugo vrsto virusa, ki je prav tako ciljal na amebe. V najnovejši raziskavi, objavljeni 18. februarja v reviji Viruses, so Claverie in njegova ekipa iz več vzorcev permafrosta, vzetih iz sedmih različnih krajev po vsej Sibiriji, izolirali več sevov starodavnega virusa in pokazali, da lahko vsak okuži gojene celice amebe. Ti najnovejši sevi predstavljajo pet novih družin virusov, poleg dveh, ki jih je oživil prej. Na podlagi radiokarbonskega datiranja tal je najstarejši star skoraj 48.500 let in izvira iz vzorca zemlje, vzetega iz podzemnega jezera 16 metrov pod površjem. Najmlajši vzorci, najdeni v želodčni vsebini in ovoju ostankov volnatega mamuta, so bili stari 27.000 let.

Da so virusi, ki okužijo amebe, po tako dolgem času še vedno nalezljivi, kaže na potencialno večji problem, je dejal Claverie. Boji se, da ljudje njegove raziskave obravnavajo kot znanstveno radovednost, možnosti, da bodo starodavni virusi oživeli, pa ne dojemajo kot resno grožnjo javnemu zdravju. "Na te viruse, ki okužijo amebe, gledamo kot na nadomestke za vse druge možne viruse, ki bi lahko bili v permafrostu," je povedal. "Vidimo sledi mnogih, mnogih, mnogih drugih virusov. Torej vemo, da so tam. Ne vemo zagotovo, ali so še živi. Toda sklepamo lahko, da če so virusi amebe še vedno živi, ni razloga, zakaj drugi virusi ne bi bili še vedno živi in sposobni okužiti lastnih gostiteljev."