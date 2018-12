Znanstveniki pod površjem Zemlje odkrili 'zombi' bakterije

Odkritje, ki so ga mnogi že poimenovali kot 'podzemni Galapagos', je objavil Deep Carbon Observatory (DCO). Trdijo, da je življenjska doba omenjenih oblik življenja več milijonov let. Izvršni direktor DCO Robert Hazen pravi, da je odkritje"najpomembnejši dosežek" kolektiva okoli 1000 znanstvenikov,"ki so nam odprli oči na življenje, za katerega prej nismo vedeli, da obstaja",poroča CNN.

Znanstveniki so v okviru raziskave zvrtali 2,5 kilometra v morsko dno in vzeli vzorce mikrobov. Njihove najdbe pa naj bi spremenile naše razumevanje življenja na Zemlji in vplivale tudi na morebitna podobna odkritja na drugih planetih.