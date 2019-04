Znanstveniki pokazali prvo fotografijo črne luknje

Ob 15.07 so objavili prvi posnetek črne luknje nasploh. Posneli so jo astronomi v okviru projekta Event Horizon Telescope (EHT). Gre za projekt sodelovanja svetovnih znanstvenikov, ki ga financira EU. To je pomemben dokaz za obstoj črnih lukenj in postavlja nove mejnike sodobne znanosti, so sporočili iz Evropske komisije.

Gre za črno luknjo v središču galaksije Messier 87, ogromne galaksije v ozvezdju Device. Ta črna luknja je 55 milijonov svetlobnih let oddaljena od Zemlje, njena masa pa je 6,5 milijarde krat večja od mase našega Sonca. Premer črne luknje je 40 milijard kilometrov – trimilijonkrat več od našega planeta. Zaradi njene velikosti so jo znanstveniki označili za "pošastno".

"Ta veliki znanstveni dosežek zaznamuje spremembo paradigme v razumevanju črnih lukenj, potrjuje napovedi splošne teorije relativnosti Alberta Einsteina in utira pot novim smerem vesoljskih raziskav," so sporočili iz Evropske komisije.

