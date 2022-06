Znanstveniki pomladili miši, cilj je doseči enako pri ljudeh

V laboratoriju molekularnega biologa Davida Sinclairja na ameriški harvardski medicinski fakulteti so stare miši spet postale mlade. Znanstveniku in njegovi ekipi je uspelo z beljakovinami, ki lahko odraslo celico spremenijo v matično, pomladiti starajoče celice miši v mlajšo različico samih sebe. Če bi metodo uporabili pri ljudeh, bi lahko spremenili potek staranja, živeli mlajši dlje časa in preložili ali se izognili boleznim, povezanim s starostjo, denimo Alzheimerjevi bolezni. "To je svet, ki prihaja. Verjamem, da smo našli glavno krmilno stikalo, način za previjanje ure nazaj," je napovedal Sinclair.

Davidu Sinclairju in njegova ekipi je prvi preboj v raziskovanju pomlajevanja, ki so ga objavili leta 2020, sicer že uspel. Stare miši, ki so slabo videle in imele poškodovane mrežnice, so nenadoma spet videle tako dobro kot njihovi potomci. "Sklepamo, da je to dolgotrajna pomlajevalna sprememba in menimo, da gre za univerzalni proces, ki bi ga lahko uporabili za pomlajevanje organov po vsem telesu," je po poročanju CNN ocenil Sinclair, ki zadnjih 20 let preučuje načine, kako ustaviti zob časa in vzpostaviti procese pomlajevanja.

icon-expand David Sinclair: V rokah imamo tehnologijo, s pomočjo katere lahko živimo 100 let, ne da bi nas skrbelo, ali bomo zboleli za rakom pri 70, imeli bolezni srca pri 80 in Alzheimerjevo bolezen pri 90 letih (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

"S pomlajevanjem se bolezni, ki so povezane s starostjo, ne bi smele pojaviti. V rokah imamo tehnologijo, s pomočjo katere lahko živimo 100 let, ne da bi nas skrbelo, ali bomo zboleli za rakom pri 70, imeli bolezni srca pri 80 in Alzheimerjevo bolezen pri 90 letih," je Sinclair predstavil izsledke raziskave občinstvu na konferenci za zdravje in dobro počutje Life Itself 2022, ki je potekala v partnerstvu s CNN v San Diegu v Kaliforniji od 31. maja do 3. junija 2022. "To je svet, ki prihaja. Samo še vprašanje časa je, kdaj – za večino od nas se bo to zgodilo še v času našega življenja," je po besedah CNN Sinclair napovedal pred občinstvom. Znanstveni dosežek je podprla tudi Whitney Casey, vlagateljica, ki sodeluje s Sinclairjem pri bioloških testih starosti. "Njegove raziskave kažejo, da lahko spremenimo potek staranja in živimo mlajši dlje časa. Sinclair želi spremeniti svet in doseči, da bo staranje bolezen," je izpostavila.

icon-expand David Sinclair je pomladil miši in verjame, da je enako mogoče storiti pri ljudeh. FOTO: Shutterstock

Medtem ko se sodobna medicina ukvarja z zdravljenjem bolezni, ne obravnava osnovnega vzroka, ki je pri večini bolezni samo staranje, je poudaril Sinclair. "Mi smo ugotovili, da ko pomladimo organ, kot so možgani pri miših, bolezni staranja izginejo. Spomin se vrne, demenca izgine," je utemeljil. "Verjamem, da bosta v prihodnosti zaviranje staranja in pomlajevanje najboljša način za zdravljenje bolezni, ki pestijo večino od nas," je izpostavil. Kako je dozorel gumb za pomladitev



Po navedbah CNN ima Sinclair v svojem laboratoriju dve fotografiji – postavljeni ena ob drugi – na kateri sta miši. Na prvi sliki je mlada miš, na drugi siva in šibka. Čeprav sta na videz različno stari, sta brat in sestra iz istega legla. Znanstveniki so eni izmed njiju spremenili gene, da se je hitreje postarala. Če je mogoče žival postarati, ali je mogoče doseči tudi obratno, si je Sinclair s svojo ekipo zastavil znanstveno vprašanje, preden se je lotil svoje raziskave. Japonski raziskovalec Šinja Jamanaka je namreč že leta 2006 odkril, da je mogoče zrele mišje celice reprogramirati tako, da postanejo zopet matične, ki se lahko razvijejo v različne vrste telesnih tkiv. Izvor matičnih celic so bili najprej zarodki, Jamanaka pa je iznašel metodo, kako do izvornih celic, ne da bi uničevali človeške zarodke. Za odkritje je leta 2012 prejel Nobelovo nagrado, o čemer smo poročali tudi mi.



Njegove specializirane matične celice so kmalu postale znane kot faktorji Jamanaka, piše CNN. Istega leta, kot je Jamanaki prejel Nobelovo nagrado skupaj z Britancem Johnom Gurdonom, so japonski znanstveniki uporabili Jamanakovo metodo in kožne celice miši spremenili v jajčeca, iz katerih so se nato razvili mišji mladiči. Po navedbah CNN ima Jamanakovo odkritje pomanjkljivost. Zrele celice, ki se v celoti spremenijo v matične celice, izgubljajo svojo identiteto. Pozabljajo, da so krvne, srčne in kožne, zaradi česar so popolne za ponovno rojstvo, vendar slabe za pomlajevanje. Znanstveni laboratoriji po vsem svetu so se zakopali v reševanje te težave. Študija, ki so jo leta 2016 objavili raziskovalci Inštituta za biološke študije Salk v San Diegu v Kaliforniji, je nato pokazala, da bi lahko znake staranja odstranili pri genetsko starih miših, ki so bile za kratek čas izpostavljene štirim glavnim faktorjem Jamanaka, ne da bi pri tem izbrisali identiteto celic. Toda tudi pri teh raziskavah znanstveniki niso uspeli zaobiti vseh slabih plati, saj so v določenih situacijah spremenjene miši razvile rakaste tumorje, poroča CNN.

icon-expand Sinclairjevo odkritje je pokazalo, da je v telesu shranjena rezervna kopija – informacija o mladosti. FOTO: Shutterstock

Tudi Sinclairova ekipa se je lotila izziva, saj je želela poiskati alternativo, ki bi prinesla zanesljivejše in varnejše rezultate. Laboratorijski genetik Yuancheng Lu je izbral tri od štirih faktorjev Jamanaka in jih z genetskimi postopki dodal neškodljivemu virusu. Virus je bil zasnovan tako, da je dovajal pomlajevalne faktorje Yamanaka v poškodovane ganglijske celice mrežnice na zadnji strani očesa ostarele miši. Po injiciranju virusa v oko so se geni aktivirali s pomočjo antibiotikov. "Antibiotik je le orodje. Lahko bi bila katera koli kemikalija, antibiotik je bil način, da se prepričamo, ali so se trije geni aktivirali," je pojasnil Sinclair po navedbah CNN. "Običajno so ti geni vključeni samo pri zelo mladih zarodkih v razvoju in se nato izklopijo, ko se staramo," je dodal. Učinek je bil neverjeten, poroča CNN. Poškodovani nevroni v očeh miši so se pomladili, razvili so se celo novi aksoni oziroma projekcije slike iz očesa v možgane. Od te začetne študije je Sinclairjev laboratorij nadaljeval z raziskavami in uspel obrniti trend staranja v mišicah in možganih, zdaj dela na pomlajevanju celotnega telesa miši, je povedal Sinclair: "Celice nekako vedo, da se telo lahko pomladi. Zapomnijo si, kateri geni so bili vključeni, ko smo bili mladi. Mislim, da posegamo po starodavnem sistemu regeneracije, ki ga uporabljajo nekatere živali – ko močeradu odrežeš ud, mu ta ponovno zraste. Ribi bo zrasel nazaj rep, mišim pa prst." 'Zdaj lahko pritisnemo stikalo za pomladitev' Odkritje je pokazalo, da je v telesu shranjena rezervna kopija – informacija o mladosti, je utemeljil Sinclair: "Jaz temu pravim informacijska teorija staranja. Izguba informacij, zaradi česar starajoče celice pozabijo, kako delovati, pozabijo, kakšna vrsta celice so. In zdaj lahko pritisnemo stikalo za pomladitev, ki obnovi sposobnost celice, da ponovno pravilno prebere genom, kot da je mlad."

icon-expand Proces staranja upočasnijo redna telesna vadba, uživanje predvsem rastlinske hrane, dovolj spanja, neobremenjevanje z manj pomembnimi stvarmi oziroma manj stresno življenje, meni Sinclair. FOTO: Dreamstime