Znanstveniki popisali koralne grebene, ki bi preživeli podnebne spremembe

Koralni grebeni so čudesa oceana. Sestavljeni so iz sto tisoč drobnih bitij in so eden najbolj ogroženih ekosistemov na planetu. Glede na nedavno poročilo IPCC (poročila ZN na najvišji ravni, ki so ga napisali znanstveniki) naj bi pri segrevanju do 1,5 stopinje Celzija preživelo le 10 do 30 odstotkov koralnih grebenov. Pri segrevanju nad 1,5 stopinje Celzija pa se možnosti za preživetje drastično zmanjšajo.

Raziskovalna skupina je primerjala različne podnebne modele in preučila dejavnike, kot so poškodbe zaradi orkana in toplotni stres. To so uporabili, da so opredelili seznam koral, ki jih je treba, zaradi njihove boljše odpornosti na podnebne spremembe, prednostno zaščititi.